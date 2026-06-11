Mercato : Le Stade Rennais prépare un double coup dingue

Les dirigeants du Stade Rennais visent deux redoutables buteurs en vue du mercato estival. Les négociations avancent.

Mercato : Le Stade Rennais défie le RC Lens pour s’offrir Pablo Pagis

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Franck Haise ne fait pas de cadeaux à son ancien club. Pour renforcer l’attaque du Stade Rennais, le technicien a choisi sa cible prioritaire : Pablo Pagis. Ce choix place Rennes en lutte avec le RC Lens, également sur le coup.

Le Stade Rennais sort d’une saison moins solide. Pour rebondir, les dirigeants bretons s’activent afin de bâtir un effectif capable de reconquérir les sommets de la Ligue 1. Le profil recherché est un ailier percutant, créatif et décisif dans la zone de vérité. Pablo Pagis semble être l’homme parfait.

À 23 ans, le crack du FC Lorient sort d’un exercice étincelant. Ses statistiques sont impressionnantes. Bilan : 10 pions et 5 offrandes en Ligue 1. Il est devenu, en quelques mois, l’une des sensations du championnat de France.

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Le RC Lens suit le joueur depuis de longues semaines déjà. Les Sang et Or ont besoin de sang neuf dans les couloirs pour retrouver leur vivacité offensive. Cependant, l’arrivée de Haise sur le banc rennais change la donne. Connaissant parfaitement les méthodes de recrutement lensoises, l’entraîneur breton pourrait bien griller la politesse à son ancien employeur.

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Le joueur, lié aux Merlus jusqu’en 2027, ne cache pas son envie de relever un nouveau défi, de préférence en restant dans l’Hexagone. Mais un mur se dresse face aux deux prétendants : le prix. Lorient ne bradera pas son talent. Les Merlus réclament 20 millions d’euros pour libérer leur ailier. Cette somme refroidit, pour l’instant, les ardeurs bretonnes et nordistes.

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Le dossier est bloqué. Tant que les exigences lorientaises ne baisseront pas, aucune offre concrète ne devrait atterrir sur le bureau des dirigeants morbihannais. Rennes ne place pas tous ses œufs dans le même panier. En cas d’échec avec Pablo Pagis, le club garde un œil très attentif sur Aral Simsir. Ce profil, également validé par Franck Haise, constitue une option sérieuse pour apporter la variété offensive aux Rouge et Noir.