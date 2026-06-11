Mercato PSG : Grande nouvelle dans le dossier Michael Olise

Sérieux candidat pour le prochain Ballon d’Or, Michael Olise pourrait être l’un des principaux tubes du mercato estival qui s’ouvre bientôt. Le PSG étant prêt à une folie pour l’attaquant du Bayern Munich.

Mercato : Le PSG se positionne pour Michael Olise

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich ne veut pas vendre sa star, qui n’a pas spécialement envie de partir non plus. Mais le Paris Saint-Germain veut tout de même tenter sa chance cet été pour Michael Olise. Avec ses 22 buts et 31 passes décisives en 52 matches toutes compétitions confondues, l’ailier de 24 ans possède le profil idéal pour renforcer le secteur offensif parisien, surtout si Bradley Barcola part cet été.

L’international français a tout d’une recrue rêvée pour tous les plus grands clubs européens. En ce sens, L’Équipe du Soir a fait une grande annonce à son sujet ce mercredi soir : « le Paris Saint-Germain cible Michael Olise cet été. »

À voir

Mercato: Coup de tonnerre ! Julian Alvarez à un pas du PSG ?

Lisez aussi : Mercato PSG : La vérité sur le dossier Michael Olise !

Avec des finances au vert après ses deux Ligues de Champions consécutives, le PSG a largement les moyens d’offrir au Bayern Munich un chèque hors du marché pour recruter l’ancien joueur de Crystal Palace. Cependant, un deal semble difficilement possible à l’heure actuelle. En effet, il y a deux obstacles principaux.

D’un côté, selon Le Figaro, le Bayern Munich n’est absolument pas ouvert à un départ de Michael Olise, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2029. De l’autre, « le principal intéressé n’a, a priori, pas spécialement envie de quitter l’Allianz Arena cet été. » Cependant, un agent de joueurs pense Nasser Al-Khelaïfi capable de réaliser l’exploit dans ce dossier.

« Si c’est mission impossible pour le PSG »

Selon Sam Khiat, le Paris Saint-Germain a la possibilité de faire plier le Bayern Munich pour Michael Olise lors de la prochaine fenêtre de transferts. « Si c’est mission impossible pour le PSG de recruter Michael Olise cet été ? Non, ce n’est pas mission impossible. Pourquoi ? Je ne dis pas qu’ils vont le faire, mais aujourd’hui, le PSG est capable d’être sur ce marché-là », assure l’agent de joueurs avant de poursuivre.

À voir

Mercato FC Nantes : Gros coup de Kita, un crack dit oui pour signer

Lisez aussi : Urgent Mercato : Le PSG s’attaque au phénomène Michael Olise

« Quand un président annonce un joueur intransférable, c’est complètement faux. À partir d’un certain montant, ils ouvrent la porte quoiqu’il arrive. Il y a aussi la volonté du joueur à un moment donné. Et aujourd’hui, le PSG est attractif sur l’aspect sportif. Tous les joueurs ont envie de jouer dans cette équipe-là. Qui plus est, Olise est Français. Ils ont raison d’être sur ce profil-là. La porte n’est pas fermée. Ils ont la capacité financière de pouvoir le faire », a précisé Sam Khiat dans l’émission L’Équipe du soir.

Lire la suite sur le PSG

Coup de tonnerre : Michael Olise, prochaine star du PSG ?

PSG Mercato : Michael Olise enlève tout espoir au Paris SG !

À voir

Mercato ASSE : Avant Cathro, KSV a visé un coach de Liga

Si le natif de Londres ouvre finalement la porte à une arrivée au PSG cet été, la direction du club bavarois a fixé un prix XXL pour son numéro 17 : plus de 200 millions d’euros. Affaire à suivre…