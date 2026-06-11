Mercato PSG : La vérité sur le dossier Michael Olise !

‎‎Le PSG continue d’être associé au nom de Michael Olise dans les discussions du mercato. Pourtant, derrière l’enthousiasme suscité par le talent du joueur du Bayern Munich, la réalité du dossier apparaît bien plus complexe que certaines rumeurs ne le laissent penser.

‎Mercato PSG : Un intérêt ancien pour Olise qui n’a jamais disparu

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‎L’intérêt parisien pour Michael Olise ne date pas d’hier. Lorsque l’ailier évoluait encore à Crystal Palace, les dirigeants du PSG avaient déjà tenté de se positionner sur son profil. À l’époque, le Bayern Munich avait finalement remporté la bataille. ‎Depuis, la direction parisienne est restée attentive à l’évolution du joueur.

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Son explosivité, sa qualité technique et sa capacité à faire des différences dans les petits espaces correspondent parfaitement aux exigences du football prôné par Luis Enrique. Son nom continue donc naturellement de circuler autour du club de la capitale.

‎Le Bayern ferme la porte à un départ

‎Toutefois, plusieurs éléments rendent aujourd’hui cette opération extrêmement difficile. Le premier concerne la nouvelle politique sportive du PSG. Le club privilégie désormais une gestion plus rigoureuse des dépenses et évite les investissements jugés excessifs. ‎Dans le même temps, le Bayern Munich considère Michael Olise comme l’un des piliers de son projet sportif.

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Selon les informations relayées par le compte X PSG Inside Actus, la direction bavaroise ne semble pas disposée à ouvrir des négociations dans des conditions raisonnables pour Paris. Le club allemand miserait fortement sur l’international français pour les années à venir.

Je n’ai pas beaucoup plus d’informations pour le moment, mais il faut rappeler que la direction parisienne avait déjà tenté de recruter Michael Olise lorsqu’il évoluait à Crystal Palace. À l’époque, la bataille se jouait principalement entre le PSG et le Bayern Munich, et Paris a… pic.twitter.com/2zqcTVNDgz — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) June 10, 2026

‎Une équation sportive et financière délicate

‎Une éventuelle opération pourrait uniquement prendre une autre dimension dans le cadre d’échanges impliquant des joueurs appréciés en Allemagne. Les profils de Bradley Barcola ou de Fabian Ruiz sont régulièrement cités parmi les éléments susceptibles d’intéresser le Bayern.

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‎Au-delà des spéculations, aucun élément concret ne permet actuellement d’envisager une arrivée prochaine de Michael Olise au PSG. Sur le plan sportif, son profil séduit indéniablement les décideurs parisiens. Sur le plan économique, les conditions imposées par le Bayern rendent toutefois le dossier particulièrement compliqué à concrétiser à court terme.