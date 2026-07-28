Italie : Énorme fiasco à la tête de la Nazionale !

Pressenti ces derniers jours pour diriger la Nazionale, Andrea Pirlo a finalement été écarté. La Fédération italienne lui reproche d’entretenir des liens avec des marques russes contraires aux valeurs sportives. Une décision lourde de conséquences pour la sélection.

Italie : Andrea Pirlo recalé, le duo Maldini-Leonardo s’en va

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Le mot « fiasco » n’a peut-être jamais autant pris sens. Originaire d’Italie au XIXe siècle, le mot décrit aujourd’hui parfaitement la situation que la Squadra Azzurra est en train de vivre. Hier soir, le président de la Fédération italienne de football (FIGC), Giovanni Malagò, a recalé Andrea Pirlo du poste de sélectionneur de « la Botte ».

La raison provient d’un contrat d’ambassadeur que la légende de l’AC Milan aurait signé avec Fonbet, une entreprise russe de paris sportifs, il y a quelques années. Le technicien de 47 ans a été vivement critiqué et pointé du doigt par la classe politique italienne, qui refusait de le voir à la tête de la Nazionale. Giovanni Malagò a ainsi plié aux exigences gouvernementales.

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Dans la foulée de cette décision, le duo Paulo Maldini – Leonardo a de démissionner de la Fédération, seize jours seulement après leur arrivée en tant que directeur technique pour le premier et conseiller pour le second. Les deux anciens joueurs des Rossoneri l’ont froidement annoncé lors d’une réunion entre dirigeants italiens, à Rome, hier soir.

Le duo avait pour mission de trouver le prochain sélectionneur de la Squadra Azzurra. Si certains contacts avaient été établis avec plusieurs techniciens, leur dévolu s’était jeté sur l’ancien milieu de terrain de la Juventus. Mais trahis par le choix contraire de Malagò, ils ont donc choisi de plier bagage, laissant, à ce jour, l’Italie sans entraîneur et staff technique.

« Je ressens une immense amertume »

Le climat qui s’est installé depuis hier soir au sein de la Fédération italienne entache encore un peu plus l’image de la Nazionale. L’époque où le pays rivalisait avec les meilleures nations mondiales et triomphait avec classe en 2006, mais aussi avec du vice, dirait Materazzi, semble révolue. Tout comme le football « réglo », selon Nicolò Pirlo.

Le fils du légendaire milieu de l’AC Milan a déclaré sur les réseaux sociaux : « En tant que fils, mais aussi en tant que jeune homme qui rêve de se construire un avenir dans le football, tout cela me fait mal. » « Car le bruit semble compter plus que la compétence, le respect et les valeurs », a-t-il ajouté. Le bruit, mais aussi l’influence politique, désormais ancrée dans ce sport.

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Nicolò a aussi tenu à défendre son père et à remettre les choses dans l’ordre. « Je ressens une immense amertume. Non pas à cause d’un poste d’entraîneur qui, dans le sport, se gagne et se perd. Mais à cause du climat qui s’est créé autour d’une personne qui a toujours laissé son travail parler pour lui, sans chercher de raccourcis ni de consensus », a-t-il écrit.

Mancini favori de la FIGC, Conte le profil idéal

Si Giovanni Malagò est peut-être remonté dans l’estime des politiques italiens, il n’est pas certains que les supporters de la Squadra Azzurra aient la même considération pour lui. Privée de Coupe du monde depuis douze ans, l’Italie doit vite reconstruire un projet sportif capable de la ramener sur la scène mondiale.

L’Euro 2021 est leur dernier succès de prestige en date. À cette époque, la nation possédait dans ses rangs leur dernière véritable génération dorée, menée par Roberto Mancini. Le technicien de 61 ans est cité parmi les prétendants au poste suite à l’échec Andrea Pirlo. Libre depuis son départ d’Al-Sadd, il est fortement désiré par la FIGC, qui a fait de lui son favori.

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Le nom d’Antonio Conte revient également avec insistance. Lui aussi est actuellement libre de tout contrat, et avait déjà fait un passage sur le banc de la sélection de 2014 à 2016. Il serait le profil idéal pour tenter de redorer le blason aux quatre étoiles de la Nazionale. Pour finir sur Malagò, il a annoncé hier : « Demain, il y aura des nouveautés. » Les Italiens les attendent.