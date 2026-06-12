Mercato OM : Il quitte Marseille et se dirige en Allemagne

Le mercato est en pleine ébullition du côté du côté de l’OM. L’une de ses jeunes talents Bilal Nadir est proche de rebondir librement en Bundesliga.

Mercato OM : Bilal Nadir en route pour l’Allemagne

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L’Olympique de Marseille s’est séparé de plusieurs joueurs au terme de la saison. Bilal Nadir en fait partie. Le milieu de terrain marocain est considéré comme l’un des jeunes les plus prometteurs de l’OM. Mais les discussions pour prolonger son contrat n’ont pas abouti. Il est donc libre de signer où bon lui semble.

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Il faut reconnaitre aussi que Bilal Nadir a très peu joué cette saison. Ses soucis physiques ne l’ont pas aidé, ne disputé que 28 matchs toutes compétitions confondues. Ce manque de temps de jeu ne freine pas ses prétendants. Et si des clubs français et anglais étaient à ses trousses, c’est finalement en Allemagne qu’il est en passe de poser ses valises.

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Foot Mercato assure que l’Eintracht Francfort et le VfB Stuttgart mènent une lutte intense pour s’attacher ses services. Les deux formations de Bundesliga voient en lui un profil idéal pour leur système de jeu. Ce transfert en Allemagne ne laisse pas aussi le joueur de 22 ans insensible. Les négociations s’intensifient dans ce sens.