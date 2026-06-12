Mondial 2026 : Le Mexique lance idéalement sa compétition !

Chaussez vos crampons, enfilez vos maillots et entrez dans le tunnel car la Coupe du monde 2026 a enfin commencé ! Avec les deux premiers matchs, c’est désormais un sprint à 48 qui est lancé et qui se finira le 19 juillet prochain, au MetLife Stadium de New York.

El Tri assure face au Bafana Bafana

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Comment lancer un Mondial ? Eh bien, le Mexique et l’Afrique du Sud nous l’ont montré de manière bien distincte. Dans le magnifique Estadio Azteca, témoin de certains des plus grands moments du Mondial 86, El Tri ne pouvait que l’emporter, avec 80 000 personnes derrière eux. Avec un excellent jeu en place, les hommes de Javier Aguirre n’ont pas tardé à installer leur rythme sur la rencontre, mettant les Sud-Africains en pure difficulté.

Cette domination finit par payer grâce à un excellent pressing et une erreur défensive des Bafana Bafana, c’est le meilleur buteur de Saudi Pro League, Julian Quinones, qui vient inscrire le tout premier but de ce Mondial 2026. L’Afrique du Sud ne verra pas le jour de la première mi-temps, malgré une belle tentative de Mbokasi. Plus solide défensivement qu’offensivement, les Bafana Bafana ont failli se faire surprendre par Quinones plusieurs fois, qui manquera de doubler la mise sur une frappe en première intention, qui s’écrasera sur le poteau après avoir été déviée par Williams.

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En seconde période, le cauchemar continue pour le vainqueur de la CAN 1996. Avec tout d’abord l’expulsion de Sitohle à la 49e minute, réduisant les Bafana Bafana à 10 sur le terrain, ce qui permettra à El Tri d’aller inscrire le second but de la partie et de faire le break grâce à un Raul Jimenez des grands soirs, avec un but de la tête à la 67e, plein de sens pour un homme qui a failli frôler la mort en 2020, après un duel de la tête avec David Luiz en Premier League.

Puis ce fut au tour de Themba Zwane de se faire expulser après avoir asséné un violent coup au visage de Roberto Alvarado. Les Mexicains subiront également le sort de l’expulsion, après une faute de César Montes, réduisant El Tri à 10 contre 9 au début du temps additionnel.

Le Mexique a démarré de la meilleure des manières possible ce Mondial 2026, comparé aux Bafana Bafana qui n’auront pas le choix de vaincre la Corée et la République tchèque pour espérer atteindre les huitièmes de finale.

Les Tchèque rate leur début dans la compétition

Quelques heures après la victoire d’El Tri face à l’Afrique du Sud, la Corée du Sud et la Tchéquie ont offert un excellent match pour conclure cette première soirée. Dans une rencontre fermée pendant un long moment, les deux sélections se sont rendues coup pour coup à Guadalajara.

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Maîtres dans le jeu et dangereux en attaque, les Guerriers Taeguk se sont fait surprendre un peu avant l’heure de jeu. Sur une longue touche de Vladimir Coufal, Ladislav Krejčí s’est élevé plus haut que tout le monde pour placer une tête imparable et donner l’avantage aux Tchèques à la 59e. Alors que les Lions de Bohême semblaient avoir réussi le plus compliqué, les Guerriers du Taeguk n’ont rien lâché.

Huit minutes plus tard, Hwang In-beom a remis les deux équipes à égalité d’une frappe précise après une belle séquence collective. Revigorés par ce but, les Sud-Coréens ont continué à pousser et ont fini par être récompensés en fin de rencontre. Entré en jeu quelques minutes auparavant, Oh Hyeon-gyu, le buteur du Besiktas, a pu profiter d’un centre en retrait de Hwang In-beom pour inscrire le but décisif à la 80e.

Malgré plusieurs occasions dans les dernières minutes et ce but refusé à cause d’un hors-jeu de Tomáš Souček, la Tchéquie n’est pas parvenue à égaliser. Plus réalistes et cliniques, les Sud-Coréens ont renversé des Tchèques trop dépendants des coups de pied arrêtés. Grâce à cette victoire 2-1, la Corée du Sud est à égalité avec le Mexique à la tête du groupe A suite à la première journée.

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