Mercato FC Nantes : Kita bloque le départ d’un cadre

Ça se bouscule pour l’avenir d’un cadre du FC Nantes. Les Kita pourraient le retenir de force en Ligue 2.

Mercato FC Nantes : Johann Lepenant bloqué en Ligue 2 ?

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Le ménage commence au FC Nantes. Michel Der Zakarian remplace Vahid Halilhodzic pour piloter la reconstruction. Machado partira gratuitement. En revanche, le défenseur Tylel Tati et l’attaquant Matthis Abline affichent des valeurs respectives de 25 et 20 millions d’euros selon Transfermarkt. Le Paris FC courtise d’ailleurs activement Abline. Ces deux cracks sont annoncés sur le départ.

D’autres cadres seront également vendus. Mais un dossier s’annonce déjà très complexe : celui de Johann Lepenant. Le milieu défensif, sous contrat jusqu’en 2029, suscite de vifs intérêts. Lorient et Toulouse, deux clubs de Ligue 1, veulent recruter l’ancien Lyonnais. Sa valeur marchande actuelle tourne autour de 7 millions d’euros.

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Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita refuse de brader son joueur. Le président nantais exige une somme XXL pour libérer son numéro 8. Le FC Nantes pourrait même bloquer son départ, une décision que le joueur n’accueillera pas forcément avec le sourire. Retenir un milieu de terrain solide dans l’enfer de la Ligue 2 s’annonce d’ailleurs comme un pari risqué pour l’ambiance du vestiaire.

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L’avenir de Lepenant dépend en réalité d’autres cadres de l’équipe. Les autres ventes décideront de tout. Si Tati et Abline rapportent rapidement un pactole, Nantes fermera définitivement la porte à Lepenant. Le jeune milieu entre pleinement dans les plans du nouveau coach MDZ. Mais le FCN peut-il vraiment contraindre un joueur de ce calibre à évoluer au niveau inférieur ?