Mercato OM : Akor Adams envoie un message clair à Marseille

Akor Adams est annoncé dans le viseur de l’OM. Mais l’attaquant nigérian a choisi de calmer les spéculations avec des propos nets. Alors que Marseille explore des pistes offensives sur le mercato, le joueur du FC Séville a rappelé son attachement à son club actuel et sa volonté de rester concentré sur le terrain.

‎Mercato OM : Akor Adams refroidit Marseille

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Quelques mois après son départ de Montpellier, Akor Adams semble avoir toujours la cote en Ligue 1, où il serait dans le viseur de l’OM. Le profil du buteur, puissant et encore perfectible, correspond aux besoins identifiés par la direction olympienne pour renforcer l’attaque. Les rumeurs évoquaient même une possible opération autour de 18 millions d’euros.

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‎Mais le principal intéressé a mis fin aux interprétations trop rapides. Dans un entretien accordé à Footy-Africa, il a tenu à clarifier sa position : « Je n’ai rien entendu à ce sujet, mais c’est la période des transferts et il y aura toujours beaucoup de rumeurs. Ce n’est pas important pour moi en ce moment. J’ai un contrat avec Séville et nous venons de traverser une saison difficile », a confié le Nigérian.

‎Séville, priorité assumée malgré les rumeurs

Akor Adams découvre encore les exigences du championnat espagnol. Ses débuts n’ont pas été simples, notamment sur le plan statistique, avec une première demi-saison sans but sous le maillot andalou. ‎Pour autant, le joueur refuse toute précipitation. Il insiste sur sa volonté de s’inscrire dans la durée : « Tout dépendra de ce qui se passera, mais je suis heureux à Séville », a-t-il indiqué.

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« Les rumeurs font partie du football, mais ce n’est pas quelque chose auquel je pense en ce moment », a poursuivi le Super Eagle. ‎Sous contrat jusqu’en 2029, l’attaquant laisse peu de marge pour une sortie immédiate. Le dossier est donc clair : Akor Adams n’ouvre aucune porte aujourd’hui, même si le mercato reste un terrain mouvant.

‎Marseille devra aller voir ailleurs

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Le profil d’Akor Adams reste suivi à Marseille, mais son discours recentre l’analyse sur le long terme. Une arrivée immédiate de l’international nigérian à l’OM n’est pas d’actualité au vu de sa position publique et de son contrat longue durée. Le joueur reste notamment lié aux Andalous jusqu’en juin 2029, ce qui structure fortement toute négociation potentielle.