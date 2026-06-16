PSG : Désaccord financier pour le transfert de Kang-In Lee !

Mécontent de son statut au sein de l’effectif de Luis Enrique, le milieu offensif Kang-In Lee aurait pris la décision de quitter le PSG pour rejoindre l’Atlético Madrid. Mais les deux clubs peinent à se mettre d’accord sur le montant de la transaction.

Mercato PSG : Kang-In Lee a choisi son prochain club

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Annoncé sur le départ trois ans après avoir rejoint les rangs du Paris Saint-Germain, Kang-In Lee a décidé de retourner en Espagne. L’ancien milieu offensif de Majorque aurait un accord avec l’Atlético Madrid pour un transfert cet été. Arrivé avec de grandes ambitions, le joueur de 25 ans a souvent rendu service grâce à sa polyvalence, mais son rôle est resté limité dans la rotation parisienne.

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Désireux d’obtenir plus de temps de jeu, l’international sud-coréen serait ouvert à un changement et donné son accord pour évoluer sous les ordres de Diego Simeone la saison prochaine, selon les informations de la Cadena Cope.

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Le média espagnol rapporte que les pourparlers entre Kang-In Lee et les Colchoneros auraient abouti rapidement sur la base d’un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2030. Sauf que les deux clubs sont encore loin d’un terrain d’entente sur le coût du transfert.

Un écart de 10M€ entre le PSG et l’Atlético

À la recherche de renforts offensifs pour combler le départ d’Antoine Griezmann, l’Atlético Madrid fait de Kang-In Lee une de ses priorités pour cet été. Et le projet sportif madrilène aurait convaincu le numéro 19 du Paris Saint-Germain. Diego Simeone apprécierait particulièrement son profil technique et sa capacité d’adaptation. Cette avancée représente une étape importante dans ce dossier.

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Toutefois, le transfert n’est pas encore totalement bouclé. En effet, le Mundo Deportivo confirme que le PSG reste ouvert à un départ de Lee vers Madrid, mais pas à n’importe quel prix. Le club de la capitale réclamerait au moins 35 millions d’euros pour laisser partir son joueur, dont le contrat court jusqu’en 2028.

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De son côté, le club espagnol ne proposerait que 25 millions d’euros, soit un écart de 10 millions d’euros entre les deux clubs. Ce qui provoquerait un refus catégorique Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, bien décidés à imposer leurs conditions dans ce dossier. Affaire à suivre…