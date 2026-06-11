Mercato PSG : Kang-In Lee tranche pour son prochain club !

Très apprécié par Luis Enrique pour sa rigueur et son comportement, Kang-In Lee s’apprête à quitter les rangs du PSG cet été. Le milieu offensif sud-coréen sait même déjà, où il veut aller lors du mercato qui s’ouvre très bientôt.

Mercato PSG : Kang-In Lee a pris sa décision

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Le mercato estival du PSG s’annonce particulièrement mouvementé, et notamment dans le sens des départs puisque plusieurs joueurs disposant d’un temps de jeu limité sous les ordres de Luis Enrique ne seront pas retenus. Certains préparent même déjà leur départ comme Kang-In Lee, selon les informations de Paris Inside Actus.

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Arrivé avec de grandes ambitions, l’ancien joueur de Majorque n’a jamais cessé de faire preuve de professionnalisme sous les couleurs parisiennes. Cependant, la concurrence féroce au sein de l’effectif et son utilisation irrégulière ont poussé le joueur à envisager un nouveau défi pour la suite de sa carrière. Le média spécialisé assure que le dossier Lee est désormais clair.

Malgré les discussions entamées ces derniers mois autour d’une prolongation, l’international sud-coréen a pris la décision de quitter le Paris Saint-Germain pour un rôle plus important et un temps de jeu régulier dans un autre club. Du côté du PSG, les dirigeants comprennent la position du joueur. Le club parisien conserve une grande estime pour ses qualités techniques, sa polyvalence et son état d’esprit exemplaire.

Les décideurs parisiens sont conscients de sa volonté de partir et ne s’opposeront pas à un transfert si une offre satisfaisante est formulée. Surtout que le principal concerné a déjà une préférence pour son futur club.

Kang-In Lee veut rejoindre l’Atlético Madrid

Toujours selon la même source, l’intérêt autour de Kang-In Lee est particulièrement important à travers l’Europe et au Moyen-Orient. Plusieurs clubs suivent sa situation avec attention, parmi lesquels l’Atlético Madrid, Newcastle United, Bayer Leverkusen, Fenerbahçe, Glasgow Rangers ainsi que Al-Ittihad. D’autres formations en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Arabie saoudite surveillent également le dossier de très près.

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« À seulement 25 ans, le Sud-Coréen reste l’un des profils les plus attractifs du marché grâce à sa créativité, sa qualité technique et sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs », explique PSG Inside Actus, qui ajoute que l’AS Monaco et que l’Olympique Lyonnais pourraient aussi pointer leur nez dans ce dossier.

D’après le journaliste Matteo Moretto sur Radio Marca, le projet de Lee est simple : revenir en Espagne et rejoindre Diego Simeone à l’Atlético Madrid. « Pour Lee, je continue de dire que l’Atlético de Madrid est le club le mieux placé. Il veut aller à l’Atlético. Il y a des discussions avec son entourage », souligne le spécialiste espagnol.

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Plusieurs sources confirment que l’entourage de Kang-In Lee est en discussion avancée avec les Colchoneros, qui pourraient bientôt présenter une offre autour des 25 millions d’euros au Paris SG. Suffisant pour conclure le transfert ? Affaire à suivre…