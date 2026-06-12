Mercato PSG : Accord entre Kang-In Lee et l’Atlético Madrid

Susceptible de quitter les rangs du PSG cet été, Kang-In Lee aurait déjà donné son accord à l’Atlético Madrid en vue d’un transfert durant ce mercato qui s’ouvre dans quelques jours.

Mercato : C’est terminé entre Kang-In Lee et le PSG

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Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2023 en provenance de Majorque, Kang-In Lee pourrait déjà vivre ses dernières semaines dans la capitale. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le milieu offensif de 25 ans est au cœur de nombreuses rumeurs de transfert depuis plusieurs semaines.

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Longtemps en phase d’adaptation, l’international sud-coréen a fini par gagner la confiance de Luis Enrique grâce à sa polyvalence et sa qualité technique. Mais son temps de jeu irrégulier cette saison alimente les spéculations autour d’un possible départ.

Désireux de retrouver un rôle plus important et d’être présent lors des matchs importants de Ligue des Champions, Kang-In Lee a fait le choix de quitter le PSG après deux succès consécutifs en Champions League. Et le natif de Namdong-gu, Incheon pourrait retrouver la Liga dès la saison prochaine.

L’Atlético Madrid tient la corde pour Kang-In Lee

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par La Cadena SER, Kang-In Lee aurait déjà trouvé un accord avec l’Atlético Madrid. Le club espagnol aurait convaincu le joueur de rejoindre son projet et attend désormais de s’entendre avec le Paris SG. Les Colchoneros travaillent actuellement sur les modalités d’un transfert et espèrent rapidement avancer dans les discussions avec Luis Campos, conseiller sportif parisien.

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Diego Simeone et sa direction considèrent le numéro 19 du PSG comme une recrue idéale pour renforcer son secteur offensif après le départ d’Antoine Griezmann. Le journaliste Matteo Moretto, proche du dossier, a récemment confirmé que l’Atlético était la destination privilégiée du partenaire de Désiré Doué.

« Pour Lee, je continue de dire que l’Atlético de Madrid est le club le mieux placé. Il veut aller à l’Atlético. Il y a des discussions avec son entourage », a-t-il déclaré sur les ondes de Radio MARCA.

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