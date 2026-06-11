Mercato : Dernière heure ! Le PSG en pôle pour Akliouche ?

Plus aucun doute possible. Maghnes Akliouche a confirmé son intention de quitter l’AS Monaco cet été, relançant immédiatement la bataille entre les plus grands clubs européens.

Mercato PSG : Maghnes Akliouche va bien quitter l’AS Monaco

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À deux ans de la fin de son contrat, Maghnes Akliouche va bien quitter les rangs de l’AS Monaco. Avant de s’envoler avec l’équipe de France pour la Coupe du Monde 2026, le milieu offensif de 24 ans a reconnu qu’un transfert était bien dans les tuyaux pour cet été.

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« Si la prochaine étape sera un transfert cet été ? Oui, mais franchement, je reste vraiment focus sur cette Coupe du monde. Je sais que tout peut se passer, y compris pendant la compétition. C’est une grosse fenêtre d’exposition, mais je reste concentré sur les objectifs de l’équipe nationale », a expliqué Maghnes Akliouche dans une interview accordée à Nice Matin.

D’après les informations du Journal du Dimanche, les dirigeants monégasques ont désormais accordé un véritable bon de sortie à leur numéro 11. Après avoir repoussé les avances du PSG l’été dernier et prolongé jusqu’en 2028, Akliouche est officiellement sur le marché. Le Paris Saint-Germain reste l’un des clubs les plus intéressés et l’affaire pourrait rapidement se conclure.

Maghnes Akliouche veut rejoindre le Paris SG

Luis Enrique apprécie sa polyvalence, sa créativité et sa capacité à évoluer sur plusieurs postes offensifs. La direction parisienne souhaite également poursuivre sa politique de recrutement de talents français. Maghnes Akliouche serait donc une priorité pour Luis Campos cet été.

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Selon Sky Sports, le PSG est revenu concrètement vers l’entourage du joueur pour formaliser son intérêt. Akliouche figure aujourd’hui en tête de la short-list parisienne pour le mercato estival. Le message est clair : Paris veut Akliouche, et Paris le veut cet été.

Du côté du joueur, le choix semble déjà fait. Maghnes Akliouche aurait signifié à son entourage qu’il accordait sa priorité absolue au Paris Saint-Germain. Plus qu’un simple projet sportif, rejoindre Paris représenterait pour lui l’accomplissement d’une ambition de toujours : celui de porter les couleurs du club de son cœur.

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Monaco, de son côté, espère toujours récupérer une somme colossale pour son joyau, valorisé entre 70 et 80 millions d’euros ces derniers mois. Une chose est certaine : le feuilleton Akliouche est lancé.