Mercato PSG : Luis Enrique l’adore, ce phénomène arrive  

Le technicien du PSG, Luis Enrique pousse fort pour l’arrivée d’un milieu de terrain argentin. Le joueur envisage de quitter Londres pendant ce mercato estival.

Mercato PSG : Luis Enrique vise Enzo Fernandez

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Le PSG affiche un calme trompeur pendant ce mercato estival. En coulisses, les recruteurs parisiens s’activent pour attirer les meilleurs talents du continent, même si le milieu de terrain n’est pas le chantier jugé prioritaire. Toutefois, deux pistes majeures continuent d’alimenter les conversations : la jeune pépite Ayyoub Bouaddi et, surtout, le champion du monde argentin de Chelsea Enzo Fernandez.

À Chelsea, la crise sportive pousse les dirigeants anglais à acter certains départs. Privé de Ligue des champions la saison prochaine, le club londonien traverse un sale temps qui pousse ses cadres à douter. Enzo Fernandez veut partir. Selon le journaliste Simon Phillips, l’ancien crack de Benfica planifie son avenir loin de la Premier League. Le milieu de terrain rêve de deux destinations prestigieuses : le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain.

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Côté espagnol, l’opération s’annonce complexe, suspendue au feu vert de José Mourinho. Côté français, Paris étudie sérieusement une offensive. Lié aux Blues jusqu’en juin 2032, le joueur est estimé à 120 millions d’euros par sa direction. Le Paris SG refuse de payer un tel montant. Le club parisien compte sur la pression de l’Argentin pour faire fléchir Londres.

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Sur Transfertmarkt, la valeur marchande d’Enzo Fernandez est estimée à 90 millions d’euros. Si l’Argentin affirme haut et fort ses envies d’ailleurs, le prix exigé baissera. D’après les médias britanniques, Chelsea ne retiendrait pas son joueur contre son gré en cas d’offre jugée satisfaisante. Les positions se rapprochent et un transfert XXL cet été est bien possible.