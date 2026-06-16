Mercato LOSC : C’est confirmé pour Ayyoub Bouaddi au PSG !

Auteur d’une prestation fort remarquée avec le Maroc face au Brésil (1-1) pour la première journée de la Coupe du Monde, Ayyoub Bouaddi continue de faire parler de lui. Annoncé un peu partout en Europe, le milieu de terrain du LOSC pourrait bien débarquer au PSG, où il est très apprécié en interne. Explications.

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D’après les informations de Média Foot, Ayyoub Bouaddi rêverait de porter les couleurs du Paris Saint-Germain, qui serait son club d’enfance. Et cela tombe bien, puisque le milieu de terrain lillois ferait presque l’unanimité chez les Rouge et Bleu, à en croire Fabrizio Romano.

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« Bouaddi ? Lille a prolongé son contrat avant la Coupe du monde. C’était un coup intelligent parce qu’ils sont conscients de ce qu’il va se passer ensuite. Lille sait très bien que de grands clubs vont venir pour Bouaddi. Avant la Coupe du monde, certains cadors ont démarré des discussions avec ses agents. Entre janvier et maintenant, il a été approché par le PSG », a d’abord expliqué le journaliste italien sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.

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« Le PSG l’aime. Pour le moment, ils ne sont pas à fond sur les milieux de terrain. Mais ils l’aiment absolument. Des clubs de Premier League ont aussi commencé des discussions. Par exemple, il y a eu des contacts directs avec Arsenal et Liverpool. Mais avec sa prestation contre le Brésil à la Coupe du monde, tous les clubs seront sur lui maintenant », a ajouté le spécialiste mercato. De son côté, le club nordiste entend bien empocher un gros chèque dans ce dossier.

Ayyoub Bouaddi, c’est entre 70 et 80M€

Alors que plusieurs médias affirment que le Paris SG n’avance plus sur le dossier, d’autres sources assurent au contraire que Luis Campos reste pleinement engagé sur cette piste. Interrogé sur son avenir après le match contre le Brésil, l’international marocain de 18 ans a évoqué son avenir.

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« Je suis vraiment heureux de savoir que certains clubs s’intéressent à moi, mais pour l’instant, je suis uniquement concentré sur la Coupe du Monde », a répondu Bouaddi au tabloïd The Athletic. D’après le journaliste Marc Mechenoua pour Onze Mondial, Bouaddi plaît toujours au PSG, mais ne ferait plus partie des priorités immédiates du mercato de Luis Campos.

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Les Dogues, eux, sont ouverts à un départ, mais réclameraient une somme estimée entre 70 et 80 millions d’euros pour laisser partir Ayyoub Bouaddi. Un montant important, mais qui ne refroidit pas du tout le Paris Saint-Germain pour le moment. Affaire à suivre…