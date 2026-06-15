Mercato LOSC: Ayyoub Bouaddi choisit le PSG, Campos négocie

Susceptible de quitter le LOSC à l’issue de la Coupe du Monde, Ayyoub Bouaddi intéresse fortement le PSG et l’intérêt semble réciproque. À tel point que Luis Campos s’active en coulisses pour boucler ce dossier.

Mercato LOSC : Ayyoub Bouaddi rêve du PSG

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Après son second sacre consécutif en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain souhaite profiter du mercato estival en cours pour apporter du sang neuf dans l’effectif de Luis Enrique. Auteur de solides prestations sous les couleurs du LOSC, Ayyoub Bouaddi fait ainsi partie des joueurs que le club de la capitale aimerait signer cet été.

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Et cela tombe plutôt bien, puisque le principal concerné serait lui aussi partant pour enfiler le maillot parisien. D’après les informations de Média Foot, Ayyoub Bouaddi rêverait du Paris SG, son club d’enfance. Le milieu de terrain de 18 ans devrait ainsi se montrer attentif au projet qui lui sera proposé si jamais l’opportunité se présente. Mais les Rouge et Bleu ne seraient pas seuls sur cette piste. Chelsea, Liverpool et Arsenal étant aussi attentifs à la situation de l’international marocain.

Luis Campos négocie en secret pour Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi continue de faire parler de lui. Auteur d’une nouvelle prestation remarquée avec le Maroc face au Brésil (1-1), le milieu de terrain du LOSC confirme qu’il fait partie des plus grands espoirs du football européen.

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Mais alors que plusieurs médias affirment que le PSG n’avance plus sur le dossier, d’autres sources assurent au contraire que le club parisien reste pleinement engagé dans ce dossier. Interrogé sur son avenir après la rencontre contre la sélection de Marquinhos, le natif de Senlis a préféré rester concentré sur la compétition mondiale avec les Lions de l’Atlas.

« Je suis vraiment heureux de savoir que certains clubs s’intéressent à moi, mais pour l’instant, je suis uniquement concentré sur la Coupe du Monde », a confié Bouaddi au média The Athletic. En France, Marc Mechenoua révèle pour Onze Mondial que le numéro 32 des Dogues plaît toujours au Paris Saint-Germain, mais ne ferait plus partie des priorités immédiates du mercato parisien.

Luis Campos concentrerait actuellement ses efforts sur le recrutement d’un jeune latéral gauche et d’un ailier droit gaucher. Aucune accélération significative n’aurait donc été observée ces dernières semaines dans le dossier Ayyoub Bouaddi. De son côté, PSG Inside Actus assure que Bouaddi figurerait toujours sur la short-list du conseiller sportif parisien.

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Un rendez-vous aurait même eu lieu à la fin du mois de mai afin de prendre les premiers contacts avec l’entourage du joueur et évaluer la faisabilité d’un transfert. Le protégé d’Olivier Létang serait particulièrement séduit par le projet parisien. Le PSG apprécierait énormément son profil et aurait déjà préparé une proposition contractuelle en cas d’ouverture des négociations avec la direction du LOSC.

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Toutefois, aucun mouvement majeur ne serait attendu avant la fin de la Coupe du Monde. Le Paris Saint-Germain devra cependant s’attendre à une rude concurrence avec Arsenal, Liverpool, le Bayern Munich et Manchester United. Affaire à suivre…