Mondial 2026 : l’Égypte et l’Arabie Saoudite surprennent

Les surprises continuent de s’enchaîner. Alors que la Belgique et l’Uruguay étaient attendus pour réussir leur entrée en lice, l’Égypte et l’Arabie saoudite sont venues gâcher la fête en accrochant les deux favoris. Deux matchs nuls qui lancent déjà le suspense.

Mondial 2026 : Les Pharaons tiennent bons face au Diables Rouges

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Considérée comme l’un des favoris du groupe G, la Belgique n’a pourtant pas réussi à prendre les trois points face à l’Égypte (1-1). Pourtant, les Diables Rouges ont pris le contrôle du ballon et tenté d’imposer leur rythme dès le début face à une sélection égyptienne bien organisée. Malgré plusieurs situations dangereuses dans l’immédiat, les Belges ont longtemps manqué de finition dans le dernier geste contre une défense égyptienne particulièrement disciplinée.

Un match qui s’est progressivement équilibré et les coéquipiers de Mohammed Salah ont montré qu’ils n’étaient pas venus seulement pour défendre. Dangereux sur plusieurs accélérations, les Pharaons ont su profiter des temps forts pour répondre aux offensives belges. Les deux équipes se sont finalement quittées sur un score nul (1-1), un résultat laissant un goût amer aux Diables Rouges pour leur première sortie dans ce Mondial 2026.

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Considérés comme favoris dans ce groupe, les Belges devront rapidement réagir pour éviter de se compliquer la tâche dans la course à la qualification. De son côté, l’Égypte réalise une bonne opération et prouve qu’elle aura son mot à dire dans cette phase de groupes.

L’Uruguay se fait surprendre d’entré

Quelques heures plus tard, c’est l’Uruguay qui a été tenu en échec. Opposés à des Saoudiens déterminés et difficiles à manœuvrer, les Sud-Américains ont rapidement compris que ce serait plus compliqué que prévu. Malgré une domination dans le camp adverse et plusieurs temps forts, la Celeste est malheureusement restée trop imprécise pour faire la différence.

L’Arabie saoudite, toujours fidèle à sa réputation d’équipe accrocheuse lors des grandes compétitions, a totalement réussi à exploiter les espaces laissés par son adversaire. Solides défensivement et avec une tactique bien entreprise, les Saoudiens sont restés dans leur match, répondant aux offensives uruguayennes. Un match nul bien mérité pour la sélection de Giorgos Donis qui récompense sa discipline.

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Ce soir, les Bleus feront leur entrée dans le Mondial 2026 face au Sénégal de Sadio Mané tandis que l’Irak défiera la Norvège avant que les champions en titre ne débutent leur Mondial contre l’Algérie. Une nouvelle soirée qui pourrait déjà voir plusieurs favoris se frayer un chemin en direction des huitièmes de finale.