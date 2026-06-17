Mercato PSG : Une machine à but se rapproche de Paris  

Crysencio Summerville est sur la short-list du PSG pour ce mercato estival. Le profil de l’ailier néerlandais séduit totalement les dirigeants franciliens.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne la fusée néerlandaise Crysencio Summerville

La suite après cette publicité

Depuis plusieurs semaines, la direction du PSG explore diverses pistes. Mais le directeur sportif, Luis Campos temporise. Il attend la fin de la Coupe du monde pour activer ses réseaux et passer à l’offensive. Très à l’écoute des besoins de Luis Enrique, le dirigeant portugais cible exclusivement des profils adaptés à la philosophie du technicien espagnol.

Aux Pays-Bas, un talent est identifié. Il s’agit de Crysencio Summerville. Sa prestation étincelante face au Japon, sous les yeux des recruteurs parisiens, suscite davantage l’intérêt des pensionnaires du Parc des Princes. Il a trouvé le chemin des filets. Paris est sous le charme.

À voir

Diomandé au PSG, Barcola à Liverpool, le Mercato s’enflamme

Lire aussi : Mercato PSG : Luis Enrique l’adore, ce phénomène arrive

Selon les révélations de Tutto Mercato Web, les émissaires du Paris SG surveillent attentivement le joueur de West Ham et maintiendront cette observation durant tout le tournoi. Summerville quittera Londres cet été, son club étant relégué en Championship. L’Europe s’arrache déjà le natif de Rotterdam. West Ham fixe son prix de départ à 50 millions d’euros minimum, un montant susceptible de grimper si l’attaquant enchaîne les exploits.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Lucas Chevalier prend une décision fracassante

Mercato PSG : Accord conclu, une signature arrive en attaque

À voir

Mercato OL :De Nice à Lyon, Boudache justifie son choix fort

Pour rafler la mise, Paris devra vite s’activer. Ce dossier reste toutefois lié aux futures ventes de l’effectif parisien, même si l’intérêt pour le joueur est désormais concret. Crysencio Summerville pourrait compenser un départ important. Son profil en fait le candidat idéal pour succéder à Bradley Barcola, dont l’avenir parisien est incertain. Pour l’instant, l’international français s’isole des rumeurs, focalisé sur son Mondial.