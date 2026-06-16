C’est confirmé, le PSG tient sa première grosse signature !

En attendant de connaître l’identité de la première recrue de ce mercato estival, le PSG s’active pour sécuriser les joueurs les plus méritants de ces deux dernières saisons historiques. Explications.

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Le Paris Saint-Germain tient sa première grande victoire de l’été. Considéré comme l’un des joyaux du centre de formation parisien, Senny Mayulu va poursuivre son aventure dans la capitale pour de nombreuses années encore. Selon les informations de Fabrice Hawkins pour RMC Sport, un accord total a été trouvé entre le milieu polyvalent de 20 ans et les dirigeants du PSG pour une prolongation de contrat jusqu’en 2031.

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Une excellente nouvelle pour le champion d’Europe, qui sécurise ainsi l’avenir d’un joueur promis à un brillant futur. Le dossier était pourtant surveillé de très près à l’étranger. Plusieurs grands clubs européens, dont le Bayern Munich et Chelsea, suivaient attentivement la situation de l’international espoir français dans l’espoir de profiter d’un éventuel blocage des négociations.

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Mais Senny Mayulu n’a jamais réellement envisagé de quitter son club formateur. Très attaché au PSG, le natif de Le Blanc-Mesnil a toujours privilégié une prolongation afin de poursuivre sa progression sous les ordres de Luis Enrique. Cette signature représente un signal fort envoyé par les dirigeants parisiens.

Après avoir vu plusieurs jeunes talents quitter le club ces dernières années, le Paris SG verrouille cette fois l’un de ses plus grands espoirs. Un dossier stratégique bouclé avec succès alors que la concurrence européenne se montrait de plus en plus pressante. Il n’y a plus aucun doute possible dans ce dossier.

Senny Mayulu « bénéficie d’une très forte cote en interne »

Selon les informations de Fabrice Hawkins, la direction du PSG considérerait comme prioritaire le fait de sécuriser sur la durée l’un des plus grands talents issus de son centre de formation, Senny Mayulu. Le dossier aurait avancé naturellement, dans la continuité d’une saison qui a encore renforcé son poids dans l’effectif. En interne, le Titi bénéficierait d’une très forte estime.

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Le spécialiste mercato précise que le numéro 24 des Rouge et Bleu serait apprécié aussi bien par Luis Enrique que par Luis Campos, deux figures majeures du projet parisien. Le staff verrait en lui un élément à très fort potentiel, capable de répondre à plusieurs besoins dans le milieu et dans l’animation offensive.

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Cette polyvalence pèserait lourd dans la réflexion du club, qui imaginerait à terme une fixation plus claire à un poste précis. Ce qui séduirait aussi le PSG, c’est la fiabilité globale du profil. Fabrice Hawkins souligne que Mayulu serait rarement blessé et presque toujours disponible, un argument qui compterait forcément dans la durée.

Nasser Al-Khelaïfi apprécierait lui aussi beaucoup le joueur. Malgré des intérêts venus de clubs comme le Bayern Munich et Chelsea, Mayulu aurait gardé la même ligne : rester dans son club formateur et continuer sa progression à Paris.

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