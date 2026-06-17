Mercato OM : 10M€ tombe sur la table, Marseille a tranché

‎L’OM a reçu une première offensive concrète pour Pierre-Emile Højbjerg, mais la réponse du club phocéen a été immédiate. Malgré une proposition estimée à 10 millions d’euros, les dirigeants marseillais ont choisi de fermer la porte, preuve de l’importance accordée au milieu danois dans leur projet sportif.

‎Mercato OM : Højbjerg attire les convoitises à travers l’Europe

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‎Après une deuxième saison passée sous les couleurs marseillaises, Pierre-Emile Højbjerg suscite déjà un vif intérêt sur le marché des transferts. Son expérience acquise au plus haut niveau européen, sa discipline tactique et son leadership naturel en font un profil particulièrement recherché.

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‎Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’Atalanta suit avec attention la situation de l’international danois. Le club italien souhaiterait renforcer son entrejeu avec un joueur capable d’apporter immédiatement de la stabilité et de l’autorité au milieu de terrain.

‎Une offre de 10 millions d’euros rejetée

‎L’intérêt ne se limite pas à l’Italie. D’après le média turc Fotospor, Beşiktaş serait passé à l’action en transmettant une offre évaluée à 10 millions d’euros pour convaincre Marseille de céder son joueur dès cet été. ‎La réponse olympienne a été sans équivoque. Toujours selon Fotospor, cette proposition a été refusée.

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Une décision qui traduit la volonté du club de conserver l’un des cadres de son effectif ou d’exiger encore un peu plus pour son capitaine. À Marseille, certains joueurs sont considérés comme des piliers du vestiaire, et Højbjerg appartient manifestement à cette catégorie.

‎Pourquoi Marseille campe sur ses positions

‎Au-delà de ses qualités techniques, le Danois représente un repère dans l’organisation collective. Son influence dépasse souvent les statistiques. Dans un effectif appelé à évoluer durant l’intersaison, perdre un joueur de ce profil pourrait obliger l’OM à reconstruire une partie de son équilibre sportif.

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OM : Marseille prend une décision surprise !

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‎Cette fermeté envoie également un message au marché. Marseille ne semble pas disposé à céder l’un de ses hommes forts à un prix jugé insuffisant. Avec l’intérêt persistant de l’Atalanta et l’approche déjà repoussée de Beşiktaş, le dossier Højbjerg pourrait encore connaître plusieurs rebondissements dans les semaines à venir.