OM : Marseille prend une décision surprise !

‎‎L’OM a choisi de modifier son calendrier à la dernière minute en reportant le lancement de sa campagne de réabonnements. Une décision directement liée à l’attente du verdict de l’UEFA, qui plonge temporairement les supporters marseillais dans l’expectative.

‎OM : Une campagne stoppée avant même son départ

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‎Tout semblait prêt pour lancer la période de réabonnements destinée aux fidèles du Stade Vélodrome. Les supporters avaient été informés des échéances et se préparaient à renouveler leur précieux sésame pour la saison à venir. ‎Mais au moment d’ouvrir la plateforme, rien ne s’est passé comme prévu.

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Le club phocéen a finalement annoncé le report de l’opération, sans communiquer immédiatement de nouvelle date officielle. ‎Cette marche arrière est directement liée à l’attente de la décision de l’UEFA. Les dirigeants olympiens préfèrent connaître précisément la situation sportive et administrative du club avant d’engager définitivement la campagne.

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‎Cette prudence témoigne d’une volonté de sécuriser le processus et d’éviter toute communication susceptible d’être remise en question quelques jours plus tard. Dans les coulisses, l’idée est de disposer d’une visibilité complète avant d’ouvrir les réabonnements, ce qui devrait intervenir mercredi ou jeudi.

‎Un délai limité mais symbolique

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‎Selon les informations de La Provence, le report ne devrait durer que quelques heures, avec un lancement désormais attendu mercredi ou jeudi. ‎Au-delà du calendrier, cet épisode rappelle combien les décisions des instances européennes peuvent avoir des répercussions concrètes sur la vie quotidienne d’un club. Même lorsqu’il s’agit de simples abonnements, l’OM préfère aujourd’hui attendre plutôt que de naviguer à vue.