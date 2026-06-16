Mercato OM : L’Inter Milan débarque pour un milieu !

Le mercato estival de l’OM s’anime avec la menace de l’Inter Milan. Les dirigeants italiens préparent une offre pour Pierre-Emile Hojbjerg.

Mercato OM : L’Inter Milan fonce aussi sur Hojbjerg

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L’Olympique de Marseille devra dégraisser son effectif cet été. Ses difficultés économiques l’obligent à se séparer de plusieurs cadres du vestiaire. Mason Greenwood est notamment proche de rejoindre l’AS Rome pour environ 50 millions d’euros.

Pierre-Emile Hojbjerg est lui aussi susceptible de rebondir en Serie A italienne. L’international danois sort d’une saison marquée par une perte de vitesse. Le milieu de 30 ans n’entre plus s’inscrire dans le nouveau projet OM. Les dirigeants phocéens étant déterminés à séparer des gros salaires.

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L’Atalanta Bergame de Maurizio Sarri tente de le recruter. Pierre-Emile Hojbjerg est cependant peu enclin à rejoindre la Dea. Cette réticence ouvre la voie à un prétendant beaucoup plus prestigieux. L’Inter Milan, selon le journaliste Gianluca Di Marzio, tente aussi de recruter le milieu de terrain de l’OM.

Une proposition bientôt transmise à Marseille

La source explique que les Bianconeri se préparent activement à formuler une offre pour Pierre-Emile Hojbjerg. Les détails n’ont pas encore fuité, mais les excellentes relations entre les deux écuries devraient faciliter les discussions. Cette incursion de l’Inter Milan ne déplait pas à l’OM. Elle tombe même à point nommé.

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Car Stéphane Richard et Grégory Lorenzi cherchent désespérément à renflouer les caisses de l’OM afin de répondre aux exigences des instances de contrôle. Une belle offre satisfaisante pour l’ancien joueur de Tottenham permettrait de sécuriser une rentrée de fonds bienvenue.