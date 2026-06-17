Mercato : Bouaddi au PSG, l’offre choc est déjà sur la table

Le PSG est à fond sur Ayyoub Bouaddi et souhaite le signer dès ce mercato. Alors que plusieurs géants européens surveillent attentivement le prodige du LOSC, les dirigeants du club de la capitale auraient déjà préparé leur offensive pour tenter de prendre une longueur d’avance dans ce dossier très convoité.

Mercato PSG : Paris ne lâche pas l’affaire pour Bouaddi

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À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi continue de franchir les étapes avec une maturité qui impressionne les observateurs du football européen. Ses performances sous les couleurs du LOSC et son exposition grandissante avec le Maroc ont renforcé sa réputation auprès des recruteurs les plus influents du continent.

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Contrairement à certaines rumeurs ayant circulé ces dernières semaines, le PSG n’aurait jamais retiré son nom de ses priorités. Selon PSG Inside Actus, le milieu lillois demeure une cible de premier plan pour les dirigeants parisiens. L’insider affirme même qu’« un rendez-vous a notamment eu lieu en mai afin de prendre les premiers contacts et d’évaluer les contours d’une éventuelle opération ».

Une concurrence féroce autour du joyau du LOSC

Lille sait qu’il possède l’un des plus grands espoirs du football français. Dans ces conditions, les dirigeants nordistes n’ont aucune intention de faciliter les négociations. Plus le nombre de prétendants augmente, plus la valeur du joueur est susceptible de grimper. Le PSG n’est d’ailleurs pas seul sur le dossier.

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Arsenal, le Bayern Munich, Manchester United et le Real Madrid surveilleraient également la situation. Une bataille qui confirme le statut particulier de Bouaddi. Pour Paris, l’avantage réside dans la proximité du championnat français et dans un projet sportif qui offre désormais davantage de responsabilités aux jeunes talents.

Une proposition déjà prête en coulisses

L’information la plus marquante provient également de PSG Inside Actus. Selon cette même source, les dirigeants parisiens auraient déjà anticipé les prochaines étapes du dossier. « Une chose est certaine : le PSG apprécie énormément le profil de Bouaddi et la proposition de contrat est déjà prête », affirme l’insider.

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Cette anticipation illustre la vision de Luis Campos. Depuis plusieurs saisons, le conseiller sportif portugais privilégie les profils capables de devenir des références européennes plutôt que des recrues uniquement destinées à répondre à une urgence sportive immédiate. Dans cette logique, Bouaddi apparaît comme un investissement stratégique.

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Toutefois, le feuilleton devrait encore prendre son temps. Aucun mouvement majeur n’est attendu avant la fin de la Coupe du Monde et du parcours du Maroc dans la compétition. Une chose semble néanmoins acquise : le PSG continue d’avancer discrètement ses pions et considère toujours Ayyoub Bouaddi comme l’un des grands talents à suivre pour construire son avenir.