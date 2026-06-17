Mercato OM : Un indésirable se dirige vers l’Angleterre  

Un retour en Angleterre se précise pour Angel Gomes. La direction de l’OM attend des offres pour acter son départ.

Mercato OM : Angel Gomes poussé vers la sortie, direction Angleterre ?

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10 millions d’euros : voilà ce que l’OM espère toucher pour boucler le départ d’Angel Gomes. Le club phocéen continue de vider son vestiaire cet été. Avant de recruter de nouvelles têtes, la priorité reste de vendre les joueurs superflus. Angel Gomes fait partie de cette liste de départs. Clairement, la direction marseillaise ne compte plus du tout sur le milieu de terrain anglais. Son avenir s’écrira donc très loin du stade Vélodrome.

Prêté la saison dernière à Wolverhampton, le milieu n’a pas réussi à s’y imposer. Les dirigeants des Wolves ont donc refusé de lever son option d’achat. Ce retour forcé à Marseille complique la situation de l’Anglais. Il n’est plus en odeur de sainteté au club phocéen.

Le joueur de 25 ans possède un contrat jusqu’en juin 2028. Mais cette situation contractuelle n’effraie pas l’OM. Le club cherche activement un acheteur pour récupérer une belle indemnité de transfert.

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Selon les révélations du média Transferfeed, le club de Hull City suit la situation de très près. Les dirigeants anglais veulent recruter le milieu de terrain dès cet été. Cette opportunité permettrait au joueur de relancer sa carrière chez lui, en Angleterre. Un retour en Premier League reste d’ailleurs son objectif principal. Cet intérêt concret prouve que le profil de l’Anglais séduit encore de l’autre côté de la Manche.

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Malgré ses difficultés en club, Angel Gomes compte déjà quatre sélections avec l’équipe nationale des Three Lions. Son expérience internationale reste un atout majeur. Aujourd’hui, le marché valorise le joueur à hauteur de 10 millions d’euros. Cette somme, si elle est encaissée, aidera Marseille à financer ses futures recrues estivales. L’état-major olympien attend désormais qu’une offre écrite arrive sur la table pour finaliser l’opération.