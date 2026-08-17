Mercato PSG : Man United et Paris préparent un deal XXL  

Ibrahim Mbaye, jeune talent du PSG, attire les convoitises en Premier League. Et Manchester United aurait déjà entamé des discussions pour tenter de convaincre l’ailier parisien.

Mercato PSG : Man United craque pour Ibrahim Mbaye

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Ibrahim Mbaye vers l’Angleterre ? À 18 ans, l’ailier parisien attire les plus grands clubs britanniques. Même sous contrat jusqu’en 2028, le jeune international sénégalais pourrait faire ses valises si une offre convient aux dirigeants du PSG. Le club demande 50 millions d’euros.

Selon Transferfeed, Manchester United avance déjà ses pions. Les Red Devils discutent avec les proches du joueur pour préparer une offre formelle au Paris SG. Mais attention : Liverpool surveille aussi le dossier de très près. Les deux rivaux anglais s’apprêtent à se livrer une bataille féroce pour convaincre le Lion de la Teranga formé à Trappes.

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Mbaye sort d’un exercice convaincant au sein de l’effectif parisien. Matchs joués : 31 rencontres. Il a claqué 3 pions et délivré une passe décisive. Des chiffres très encourageants pour un élément aussi jeune, qui gagne du temps de jeu au plus haut niveau.

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Paris ne cédera pas son talent facilement. En fixant la barre à 50 millions d’euros, la direction parisienne montre qu’elle valorise fortement sa pépite. Manchester United et Liverpool savent désormais quoi faire. Il faudra sortir le chéquier sans tarder pour boucler le transfert de l’international sénégalais. Sur Transfertmarkt, Ibrahim Mbaye vaut 30 millions d’euros.