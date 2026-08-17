Mercato FC Nantes : Ça chauffe, Kita a trouvé un nouveau coach

Le FC Nantes pourrait déjà changer d’entraîneur. Après seulement deux journées de Ligue 2, Michel Der Zakarian se retrouve sous pression.

Mercato FC Nantes : Grégory Poirier attendu à Nantes ?

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Michel Der Zakarian tremble déjà au FC Nantes. Pour le remplacer, les Kita pensent à Grégory Poirier. Relégués en Ligue 2 au terme d’un exercice catastrophique marqué par le défilé de trois entraîneurs, les Canaris espéraient lancer une dynamique positive en confiant les clés de l’équipe à Michel Der Zakarian.

Pari manqué. Deux matchs, deux défaites : le FCN touche le fond et pointe au dernier rang du classement. Ce but manqué menace le technicien arménien. D’après Foot Mercato, les dirigeants nantais prévoient d’écarter Der Zakarian si Antoine Kombouaré accepte de revenir. Le Kanak détient la clé du dossier. Libre après un passage court mais réussi au Paris FC, l’entraîneur de 62 ans préfère se reposer avant de continuer.

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Nantes active donc son plan B. Selon Morning-Foot, la piste Grégory Poirier gagne du terrain en interne pour succéder à MDZ. Sans club depuis son départ du Red Star en juin, le Français de 44 ans sort de deux saisons pleines en Ligue 2, conclues par une 4e place et un parcours jusqu’en playoffs.

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Son profil séduit : libre, fin connaisseur du championnat et représenté par le même agent que deux recrues estivales nantaises, Killian Corredor et Mathieu Cafaro. Ce réseau commun simplifie les échanges. L’affaire s’accélère. Le journaliste Sacha Tavolieri annonce Poirier tout proche du FC Nantes. Dimanche, Waldemar et Franck Kita se sont réunis en urgence, admettant une erreur de casting avec Michel Der Zakarian. L’ancien coach du Red Star pourrait poser ses valises à Nantes dans les prochains jours.