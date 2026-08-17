Mercato : L’OM accélère pour un redoutable roc en Angleterre  

L’OM pourrait piocher en Angleterre pour renforcer sa défense. Le club phocéen aurait ciblé Tosin Adarabioyo, défenseur central de Chelsea.

Mercato OM : Tosin Adarabioyo attendu à Marseille ?

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La direction de l’OM flaire un bon coup en Angleterre pour ce mercato estival. Déterminés à renforcer leur ligne défensive cet été, les décideurs phocéens explorent le marché anglais. Selon Sky Sport, le nom de Tosin Adarabioyo circule dans les bureaux de la Commanderie.

Âgé de 28 ans, le roc central de Chelsea possède une solide expérience du football britannique. Sous contrat avec les Blues jusqu’en juin 2028, le joueur attise les convoitises de Marseille. Le club phocéen privilégie une arrivée sous forme de prêt.

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Cette option permettrait à l’OM d’apporter de tonus son axe défensif à moindre coût, sans engager immédiatement d’importantes liquidités. L’affaire s’annonce toutefois disputée. Le Benfica Lisbonne suit également de très près le défenseur anglais, ce qui oblige le club marseillais à réagir sans tarder pour devancer les Portugais et convaincre Chelsea.

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Sur le plan comptable, le Britannique sort d’un exercice convaincant : 29 apparitions toutes compétitions confondues, 2 buts inscrits. Ces chiffres soulignent une belle constance au cœur d’un effectif très concurrentiel. Tosin Adarabioyo a la force dans les jambes et peut répondre aux exigences tactiques de Bruno Genesio. Les négociations à venir clarifieront la position de Chelsea sur l’avenir du joueur.