ASSE : Kilmer Sports réussit un coup de maître au mercato

‎L’ASSE avance sur le mercato mais avec une maîtrise inhabituelle dans sa gestion économique. Sous l’impulsion de Kilmer Sports, le club stéphanois parvient à restructurer ses finances sans renier ses ambitions sportives.

‎ASSE : Une masse salariale sous contrôle, nouvelle arme des Verts

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‎La transformation est discrète mais réelle dans les coulisses de l’AS Saint-Étienne. Selon les informations de L’Équipe, le salaire moyen mensuel au sein du club est désormais estimé à environ 32 000 euros, un niveau jugé plus compatible avec les exigences actuelles du football professionnel en Ligue 2. ‎Dans ce paysage salarial resserré, certains profils se distinguent encore.

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Julien Le Cardinal occupe la première place avec environ 40 000 euros mensuels, devant Zuriko Davitashvili à 38 000 euros, puis un groupe de joueurs comme Dennis Appiah, Irvin Cardona, João Ferreira ou Chico Lamba autour de 35 000 euros. Une hiérarchie qui illustre une volonté d’équilibrer expérience et coûts maîtrisés.

‎Kilmer Sports impose une discipline économique assumée

‎L’arrivée de Kilmer Sports a marqué un tournant stratégique. L’objectif affiché n’est pas seulement de performer sportivement, mais de remettre les finances du club sur des bases durables. Une orientation qui tranche avec certaines périodes récentes où la masse salariale pesait lourdement sur les comptes.

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‎Les départs annoncés de joueurs comme Zuriko Davitashvili, Dennis Appiah ou Florian Tardieu vont encore alléger la structure salariale. Une réduction progressive mais significative, pensée comme un levier de stabilité avant toute ambition de montée en Ligue 1.

‎Une stratégie qui change tout pour le mercato

‎Derrière ces ajustements, une logique claire se dessine : sécuriser l’avenir avant de viser plus haut. L’ASSE, souvent associée à l’urgence sportive, adopte ici une posture plus méthodique, presque comptable, mais essentielle dans un football où les équilibres financiers conditionnent la compétitivité.

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‎Cette stratégie a déjà produit un effet mesurable : le club échappe désormais aux zones de turbulence avec la DNCG, un indicateur clé de stabilité pour tout projet professionnel. Autrement dit, Saint-Étienne ne court pas seulement après les points, mais après une forme de crédibilité institutionnelle retrouvée. ‎Ce que révèle ce mercato, c’est moins une révolution visible qu’une reconstruction silencieuse.

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Dans les bureaux de Kilmer Sports, la logique semble claire : réduire les excès, stabiliser les charges et préparer une montée qui ne reposerait pas sur des risques financiers. ‎Un choix qui peut frustrer certains supporters en quête de grands noms, mais qui s’inscrit dans une réalité plus froide du football moderne. L’ASSE ne cherche pas seulement à revenir en Ligue 1, elle veut surtout éviter d’y retourner fragilisée.