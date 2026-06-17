Coup de théâtre à l’OM : Greenwood, c’est pire que prévu !

Les exigences financières de l’OM pour Mason Greenwood forcent l’AS Rome à revoir ses plans. Les Romains envisagent désormais un paiement échelonné pour faciliter la transaction.

Mercato OM : Le dossier Mason Greenwood s’enlise

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C’est un dossier qui commence à traîner. L’AS Rome a entamé depuis plusieurs jours des tractations pour s’offrir les services de Mason Greenwood. Une offensive fructueuse, puisque l’attaquant anglais a donné son aval pour une arrivée chez les Giallorossi. Il ne reste plus qu’aux deux écuries de s’accorder sur le règlement du transfert.

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C’est là que les négociations se compliquent. La direction de l’OM reste inflexible. Elle réclame environ 50 millions d’euros acter le départ de sa star avant la date butoir du 30 juin. Une fois le délai passé, le prix de Mason Greenwood augmentera à plus de 60 millions d’euros. Cet ultimatum ne semble pas vraiment perturber le plan des Romains.

L’AS Rome compte étaler son paiement

L’AS Rome préfère temporiser malgré la rude concurrence sur ce dossier XXL. Il Messagero assure que ls dirigeants italiens attendent désormais le verdict de l’UEFA concernant leurs propres comptes avant de dégainer une offre pour Mason Greenwood.

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