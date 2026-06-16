Coup de théâtre : L’OM pose un ultimatum pour Greenwood

Les discussions autour du transfert de Mason Greenwood trainent en longueur. La direction de l’OM a fixé une échéance à l’AS Rome afin de boucler cette vente au plus vite.

Mercato : L’OM ne veut pas attendre pour Greenwood !

La suite après cette publicité

Le mercato de l’Olympique de Marseille entre dans une phase décisive. La direction phocéenne est sous pression constante de l’UEFA et la DNCG. Les Phocéens doivent impérativement renflouer les caisses du club qui sont dans le rouge. Cela passe par la vente de joueurs à forte valeur marchande.

C’est dans ce contexte que Mason Greenwood apparait comme l’atout numéro un pour dégager des liquidités rapides. L’attaquant anglais conserve une belle côte sur le marché des transferts. De grosses écuries, comme l’Atlético Madrid et la Juventus, sont sur ses traces. Même si l’AS Rome a pris une longueur d’avance sur ce dossier.

À voir

PSG Mercato : Urgent ! Enrique prépare un départ stratégique

Lire aussi : Ça chauffe à l’OM : Désaccord entre Greenwood et Lorenzi !

Un accord de principe existe entre l’attaquant de 24 ans et les Romains. Il ne reste plus qu’à trouver un terrain d’entente entre les deux écuries. C’est là que les choses coincent. Les exigences marseillaises freinent jusqu’ici les Giallorossi. La direction de l’OM a même décidé de durcir sa position en fixant un ultimatum ferme.

L’AS Rome devra agir avant la fin du mois de juin

Le média Il Tempo rapporte que les Phocéens réclament dorénavant 50 millions d’euros pour valider le départ de Mason Greenwood avant la fin du mois de juin. Passé de délai, le tarif sera automatiquement revu à la hausse. L’Olympique Marseille n’acceptera aucune offre inférieure à 60 millions d’euros.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : L’offre surprenante de la Roma pour Greenwood

Mercato OM : Vers un incroyable scénario pour Greenwood ?

À voir

Mercato ASSE : Un indice tombe pour un flop de Saint-Etienne

Cette manœuvre audacieuse met la pression sur les dirigeants romains. Ces derniers devront choisir entre passer rapidement à l’action ou s’exposer à une augmentation drastique du prix de Mason Greenwood. Les jours à venir seront décisifs dans ce dossier.