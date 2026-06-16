Mercato OM : Greenwood trop cher, la Roma active un plan B

L’AS Rome devra sortir le chéquier pour s’offrir Mason Greenwood en ce début de mercato. Mais en cas d’échec, les Romains ont déjà trouvé un autre attaquant en Ligue 1.

Mercato OM : L’AS Rome anticipe un échec pour Greenwood

La suite après cette publicité

Le mercato estival est déjà lancé du côté de l’Olympique de Marseille. Trois jeunes joueurs ont récemment rejoint la réserve du club. D’autres recrues sont attendues. Les dirigeants de l’OM n’oublient qu’ils devront aussi vendre cet été afin de soulager un peu les finances du club. D’ailleurs, un gros dossier cristallise l’attention.

Il est question de l’avenir de Mason Greenwood. L’attaquant anglais a été auteur de 26 buts et 11 passes en 45 matchs cette saison. L’AS Rome a fait de lui sa priorité pour étoffer son attaque cet été. Le joueur de 24 ans est lui aussi d’accord pour rejoindre le club romain. Mais les exigences financières de l’OM bloquent jusqu’ici la transaction.

À voir

Mercato : Le PSG craque pour une flèche hollandaise à 50M€ !

Lire aussi : Coup de théâtre : L’OM pose un ultimatum pour Greenwood

Face à cette situation, la Roma a activé un plan B de qualité. La Gazzetta Dello Sport, qui en parle longuement dans son édition du jour, assure que les dirigeants romains ciblent Diego Moreira en cas d’échec dans le dossier Mason Greenwood. Ce n’est pas vraiment une surprise.

Le prix de Diego Moreira est déjà connu

Le milieu gauche belge sort d’une saison correcte au RC Strasbourg. Il comptabilise 4 buts et 7 passes décisives en 27 matchs de Ligue 1. Sa polyvalence et son profil prometteur font de lui une cible de choix. Le recrutement de Diego Moreira risque cependant d’être très complexe.

Lire la suite sur l’OM :

Ça chauffe à l’OM : Désaccord entre Greenwood et Lorenzi !

Mercato OM : L’offre surprenante de la Roma pour Greenwood

À voir

Mercato ASSE : Maubleu quitte Saint-Etienne et signe à Pau

La direction du RCSA réclamerait au moins 40 millions d’euros avant de céder son joueur de 21 ans. Une somme qui reste élevée pour l’AS Rome. Quoi qu’il en soit, les Romains feront tout pour recruter un nouvel ailier si Mason Greenwood ne vient pas.