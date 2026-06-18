Mercato PSG : Luis Campos dégote un renard des surfaces  

Les dirigeants du PSG se lancent sur un buteur en Angleterre pour ce mercato estival. Le jeune crack brille pendant cette Coupe du monde.

Mercato PSG : Crysencio Summerville attendu à Paris cet été ?

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Paris s’active en coulisses. Crysencio Summerville, l’attaquant néerlandais de 24 ans qui évolue à West Ham, figure sur les tablettes du PSG pour ce mercato estival. Selon le journaliste Fabrizio Romano, les dirigeants parisiens ont pris des renseignements sur le joueur.

Le coach parisien, Luis Enrique demande de renforts pour la saison prochaine. Le club de la capitale prépare encore du lourd pour la campagne à venir. Le sacre en Ligue 1 et en Ligue des Champions est la priorité. Il faut donc s’armer pour y parvenir. Les pensionnaires du Parc des Princes ont donc coché le nom de Crysencio Summerville.

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Le Paris SG se positionne pour l’attirer. Toutefois, le Champion d’Europe n’est pas seul sur le coup. Manchester United lorgne aussi le crack des Hammers, sous contrat jusqu’en 2029. Summerville séduit par ses performances, lui qui a brillé au début de la Coupe du Monde avec les Pays-Bas.

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Le Paris Saint-Germain cherche à polir ce diamant brut pour l’intégrer dans son collectif. Son aisance naturelle sur l’aile droite de l’attaque représente un atout important pour Paris. Le joueur plaît beaucoup. Mais le PSG explore d’autres pistes en parallèle et aucune offre officielle n’a encore été formulée. De plus, l’attaquant néerlandais pourrait privilégier la Premier League, un championnat qu’il connaît déjà parfaitement. Le dossier n’est donc pas encore bouclé.