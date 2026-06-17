Coup de théâtre au PSG : L’arrivée d’un crack annulée ?

Directeur sportif du PSG, Luis Campos voit l’une de ses cibles estivales lui filer entre les doigts. Le prodige marocain Ayyoub Bouaddi se dirige vers une autre destination.

Mercato PSG : Le LOSC reste inflexible pour Ayyoub Bouaddi

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Le Paris Saint-Germain reste à l’affût de jeunes joueurs à fort potentiel. Luis Campos et la cellule de recrutement du PSG travaille déjà dans ce sens en ce début de mercato. Et leur dernière trouvaille conduit à Ayyoub Bouaddi. Le milieu de terrain de 18 ans évolue au LOSC.

Il sort d’une saison encourageante en 42 rencontres disputées avec les Dogues. Et ses débuts au Mondial 2026 impressionnent. Ayyoub Bouaddi a signé une performance XXL lors du choc Brésil-Maroc (1-1). Dominant des références à son poste comme Casemiro et Bruno Guimaraes, le jeune Marocain a prouvé que son potentiel n’était pas surévalué.

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La direction du PSG le suit depuis de longue dates. Et selon le compte Paris No Limit, Luis Campos accélère les discussions en vue de recruter. Ce dernier affichant même une préférence pour un transfert au PSG. Mais cette transaction se heurte à la fermeté du président lillois.

D’autres clubs en embuscade

Olivier Létang a été très clair sur ce dossier. Ayyoub Bouaddi est lié au LOSC jusqu’en 2029. Une offre de 50 millions d’euros serait insuffisante pour son transfert. Cette fermeté vise sans nul doute à faire grimper les enchères. Car le dirigeant nordiste sait que son jeune joueur attire les convoitises.

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