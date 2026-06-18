Mercato PSG : Ça se précise pour ce transfert à 40M€

‎Le PSG vit un mercato estival mouvementé, entre départs et arrivées attendus. En manque de temps de jeu malgré un statut respecté dans l’effectif parisien, Gonçalo Ramos voit son avenir s’écrire de plus en plus loin de la capitale française, tandis qu’un prétendant européen affine sa stratégie pour tenter de convaincre les dirigeants parisiens.

‎Mercato PSG : Un avenir qui semble s’éloigner de Paris pour Ramos

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‎Arrivé avec de grandes attentes, Gonçalo Ramos n’a jamais réellement réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au sein de l’effectif parisien. La concurrence féroce et la stabilité trouvée par le PSG dans son onze de départ ont limité ses opportunités, malgré des prestations souvent sérieuses lorsqu’il était appelé à entrer en jeu.

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‎À 24 ans, l’international portugais aspire désormais à franchir un nouveau cap. Pour un attaquant de son profil, accumuler les minutes est devenu une nécessité. Cette situation pousse naturellement plusieurs clubs européens à surveiller de près son dossier, convaincus qu’il possède encore une importante marge de progression.

‎L’AC Milan passe à l’offensive

‎Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’AC Milan s’intéresse de très près à Gonçalo Ramos. Le club lombard disposerait même d’un atout de taille avec la présence de Ruben Amorim, récemment installé sur le banc milanais et désireux de renforcer son effectif avec des joueurs qu’il connaît parfaitement.

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‎L’intérêt milanais ne relève pas du simple renseignement. En Italie, plusieurs observateurs estiment que l’entraîneur portugais pousse activement pour attirer son compatriote. Une arrivée de Ramos permettrait au technicien de bâtir un secteur offensif davantage adapté à ses principes de jeu.

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‎Le principal obstacle demeure toutefois financier. Toujours selon La Gazzetta dello Sport, le PSG valoriserait son attaquant à hauteur de 40 millions d’euros. Une somme importante pour un AC Milan qui ne participera pas à la prochaine Ligue des champions. ‎Face à cette contrainte, les Rossoneri envisageraient une formule mêlant prêt et option d’achat obligatoire.

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Reste désormais à savoir si les dirigeants parisiens accepteront cette architecture financière. Sous contrat jusqu’en 2028, Gonçalo Ramos ne dispose d’aucune urgence contractuelle. Mais une chose apparaît de plus en plus évidente : son dossier pourrait devenir l’un des feuilletons majeurs du mercato parisien dans les prochaines semaines.