Mercato OM : Deux clubs se déchirent pour ce milieu  

Bilal Nadir veut quitter l’OM cet été. Sa prochaine destination se précise. Des prétendants se bousculent pour le recruter.

Mercato OM : Bilal Nadir quitte Marseille, la Bundesliga s’enflamme

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C’est le clap de fin. Le 30 juin prochain, Bilal Nadir pliera bagage et quittera l’OM. Libre de tout contrat, le jeune milieu de terrain attise les convoitises de l’autre côté du Rhin, où deux écuries de Bundesliga se livrent une bataille féroce pour rafler la mise sans débourser le moindre centime en indemnité de transfert.

Débarqué à Marseille à l’âge de 18 ans, le milieu marocain a saisi sa chance et a montré tout son potentiel en équipe première. Lancé chez les professionnels en 2023, son compteur est resté bloqué à 53 apparitions en trois saisons, toutes compétitions confondues. Un volume de jeu trop maigre.

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Les attentes étaient élevées, le joueur ambitionnait plus grand, mais l’aventure à Marseille s’achève sur un constat d’inachevé. Désormais, son départ libre représente une opportunité en or sur le marché, sa valeur marchande étant estimée à 8 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

L’Allemagne lui tend les bras. Selon les informations de Fussball Daten, le VfB Stuttgart et l’Eintracht Francfort se tiennent prêts à l’accueillir les bras ouverts. Attirer un talent de 22 ans, libre, doté d’une marge de progression importante, s’avère une aubaine parfaite pour ces deux clubs.

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Le VfB Stuttgart est une option sportivement séduisante. Le club du Bade-Wurtemberg offre une vitrine de choix avec une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Quant à l’Eintracht Francfort, ses dirigeants s’activent déjà en coulisses et ont entamé des discussions concrètes avec l’entourage du joueur. Peu importe son choix final, le Marocain est assuré de réaliser une excellente opération financière, avec une belle prime à la signature et un salaire attractif à la clé.