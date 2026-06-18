Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle un nouveau dossier  

La direction du FC Nantes blinde ses pépites pour la vie en Ligue 2. Un nouveau crack vient de signer son contrat.

Mercato : Le FC Nantes mise sur sa jeunesse pour renaître

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Le FC Nantes panse ses plaies et prépare du lourd pour la saison prochaine. Si la relégation en Ligue 2 traumatise le club, elle accélère aussi sa reconstruction. Ce grand ménage force les Canaris à faire confiance à leurs jeunes pousses. Une stratégie vitale pour aborder le mercato sereinement.

La reconstruction commence par l’arrière. Alexis Mirbach, gardien de 21 ans, montre la voie en prolongeant son contrat jusqu’en 2030. Le club mise tout sur lui. Il incarnera le nouveau visage nantais dans les cages. En charnière centrale, la stabilité prime également : Sékou Doucouré (21 ans) lie son avenir au club jusqu’en 2029.

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Le centre de formation de la Jonelière tourne à plein régime. Face à l’urgence, la direction du FC Nantes distribue les premiers contrats professionnels à tour de bras. Tom Raiani (18 ans), le jeune latéral gauche passe un cap. Sous la houlette de Michel Der Zakarian, il aura une vraie carte à jouer. Sa fraîcheur bousculera une Ligue 2 physique.

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Le quatuor défensif et offensif est là. Taigy Dugard (19 ans, défenseur) franchit le pas lui aussi. Il imite ses partenaires Louka Gautier (20 ans) et l’attaquant Sanah Camara (18 ans). Quatre renforts, quatre profils variés, une même mission : ramener Nantes dans l’élite. Et une nouvelle pépite a encore signé. Il s’agit de Jalen Foucan.

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Mercato FC Nantes : Un crack a signé, annonce imminente

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À 17 ans, ce milieu de terrain surdoué sécurise son avenir chez les Canaris jusqu’en 2029. Recruté à l’âge de 14 ans, le gamin a vite grandi. Le club couve aujourd’hui un véritable milieu « box-to-box », moderne et percutant. Sa spécialité ? Récupérer le ballon très bas pour se projeter instantanément vers l’avant. C’est lui, le grand espoir du renouveau nantais.