Mercato FC Nantes : Deux nouvelles offres tombent pour ce crack  

Johann Lepenant pourrait quitter le FC Nantes pendant ce mercato estival. Deux géants européens se déchirent pour le recruter.

Mercato : l’Europe s’arrache Johann Lepenant, le FC Nantes s’en frotte les mains

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Johann Lepenant va faire du bien au FC Nantes. Alors que les Canaris s’enfoncent en Ligue 2, leur milieu de terrain, lui, se dirige vers les sommets européens. Nantes doit vendre pour survivre. Heureusement, la valeur marchande de son crack explose grâce à l’intérêt concret de deux écuries qualifiées pour la Ligue des Champions.

Toulouse et le FC Lorient ont dégainé les premiers. Selon les indiscrétions, le LOSC entre dans la danse pour rafler la mise. Les Dogues cherchent du sang neuf. En effet, Nabil Bentaleb refuse de prolonger son contrat pour discuter avec Le Mans, ce qui libère une place précieuse aux côtés de Benjamin André. Lille souhaite donc installer le joueur de 23 ans au cœur de son entrejeu.

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La France n’est pas seule sur le coup. L’Allemagne s’en mêle aussi. Le profil de Johann Lepenant, jeune talent freiné dans son élan lors de son passage à l’OL, plaît beaucoup à l’étranger. Le RB Leipzig veut le recruter cet été. Le club allemand souhaite développer son potentiel, le propulser vers le très haut niveau et lui faire découvrir la Ligue des Champions.

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Les Kita avaient recruté ce jeune milieu en provenance de Lyon. Montant du deal : 2,5 millions d’euros. Après ses solides performances, son prix monte. Valeur marchande actuelle : 7 millions d’euros. Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita espère faire grimper son prix. Cette concurrence européenne tombe à pic pour renflouer les caisses nantaises.