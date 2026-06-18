ASSE : L2, Saint-Etienne parmi les favoris cette saison ?

Ancien entraîneur de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio se prononce sur la saison 2026-2027 en Ligue 2. Il place les Verts parmi les favoris, mais face à une plus forte concurrence que la saison dernière.

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Favoris pour la montée directe en Ligue 1, la saison dernière, l’ASSE n’a pas réussi à atteindre son objectif. Elle a fini la 3e place de Ligue 2, à l’issue de la saison régulière. Le Mans FC a délogé les Stéphanois de la 2e place, qu’ils occupaient depuis la 24e journée, lors de la 32e journée.

Contraints de passer par les barrages pour tenter de rejoindre l’élite, les Verts ont échoué contre les Aiglons niçois. Ils se sont écroulés lors du match retour décisif à Nice (4-1).

Pour sa deuxième saison consécutive en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne a déjà changé d’entraîneur. Ian Cathro (39 ans) a pris la place de Philippe Montanier (61 ans). La direction du club a aussi promis de renforcer l’équipe, afin de repartir à la conquête de la montée en Ligue 1.

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« Notre engagement envers l’ASSE est inébranlable. La responsabilité d’un actionnaire est plutôt […] de donner une direction, d’apporter les moyens nécessaires […] », a déclaré Larry Tanenbaum, le propriétaire du club ligérien.

Dall’Oglio voit Saint-Etienne parmi les favoris, avec Nantes et Metz

Avant l’entame de la saison 2026-2027, Olivier Dall’Oglio a évalué les équipes de Ligue 2, pour le média Carton Rouge TV. Selon son opinion, les Verts sont encore les favoris, mais un peu moins que lors du dernier exercice. Il estime que « l’AS Saint-Étienne est un peu moins le PSG de la Ligue 2 cette année ».

Le technicien de 62 ans voit les deux clubs relégués Ligue 1 : le FC Nantes et le FC Metz, ainsi que le Stade de Reims, comme de sérieux concurrents directs de l’équipe stéphanoise.

Cinquième la saison dernière et éliminé lors du match de play-off 2 par l’ASSE, Rodez AF est aussi placé parmi les favoris pour la montée en Ligue 1. D’après Olivier Dall’Oglio, les Ruthénois sont capables de réaliser « des miracles chaque année ».

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Pour finir, l’ex-coach des Verts leur a lâché un précieux conseil. Ils seraient bien inspirés de « ne pas se louper » en début de saison. Il faut prendre des points dès l’entame de la saison, afin de ne pas regretter les éventuels points lâchés en route, au moment du décompte en fin de saison.