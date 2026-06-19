Mercato : Le grand plan du Stade Rennais pour cartonner en L1

‎‎Le Stade Rennais avance avec méthode sur le mercato et affiche déjà ses ambitions pour la prochaine saison. Derrière des recrues discrètes mais ciblées, le club breton construit un projet pensé pour retrouver les premières places de Ligue 1 et jouer les trouble-fêtes sur la scène européenne.

‎Mercato Stade Rennais : Un recrutement réfléchi pour gagner en efficacité

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‎Pendant que certains clubs multiplient les annonces spectaculaires, le Stade Rennais privilégie une approche plus pragmatique. Les arrivées d’Adrien Thomasson et d’Issa Soumaré illustrent cette volonté de renforcer l’effectif avec des joueurs immédiatement opérationnels et habitués aux exigences du football français.

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‎Cette stratégie répond à un besoin précis. La saison passée a parfois mis en lumière un manque de soutien offensif autour d’Esteban Lepaul. Le club souhaite désormais disposer de davantage de solutions pour peser sur les défenses adverses tout au long du championnat.

‎Franck Haise au cœur du projet rennais

‎Le discours de la direction ne laisse aucune place au hasard. Le directeur sportif Loïc Désiré a expliqué la logique de ce recrutement : « On avait ciblé Issa parce qu’il connaît très bien la Ligue 1, c’est un attaquant capable de jouer dans différents systèmes avec une polyvalence remarquable. »

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‎Le dirigeant a également insisté sur la philosophie du club : « Nous voulons des joueurs décisifs, c’est essentiel. Adrien et Issa s’inscrivent dans cette volonté. » Un message fort qui traduit la recherche d’efficacité sportive autant que de cohérence humaine.

‎Rennes prépare encore plusieurs mouvements

‎Le chantier est loin d’être terminé. Les dirigeants travaillent également sur le recrutement d’un gardien, d’un défenseur central et probablement d’un ailier afin d’offrir davantage d’options à Franck Haise. ‎La feuille de route est claire : bâtir un effectif capable de rivaliser avec les meilleures équipes de Ligue 1.

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Si ce plan est mené à bien, le Stade Rennais pourrait rapidement redevenir l’une des formations les plus compétitives du championnat tout en nourrissant de réelles ambitions en Europa League.