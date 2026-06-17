Mercato Stade Rennais : Un énorme coup se prépare en attaque

‎Très actif sur le mercato, le Stade Rennais poursuit la reconstruction de son effectif. Après avoir déjà bouclé plusieurs recrues ciblées, le SRFC travaille désormais sur un dossier offensif d’envergure qui pourrait donner une nouvelle dimension au projet porté par Franck Haise.

‎Mercato Stade Rennais : Le SRFC accélère après ses premiers renforts

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‎Le mercato rennais prend progressivement forme. Les arrivées d’Adrien Thomasson et d’Issa Soumaré ont envoyé un premier signal fort : les Rouge et Noir souhaitent construire un effectif capable de retrouver les premiers rôles en Ligue 1. ‎Pour autant, le chantier est loin d’être achevé.

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Les responsables du recrutement poursuivent leurs recherches afin d’apporter davantage de profondeur à un groupe appelé à évoluer dans un championnat toujours plus exigeant. Chaque piste étudiée répond à une logique précise, mêlant potentiel sportif et cohérence financière.

‎Franck Haise veut davantage de poids offensif

‎Selon les informations relayées par l’insider Jonathan, Rennes ne compte pas s’arrêter là. « Ils veulent faire des bons deals pas cher et ils tentent un énorme coup en attaque », a-t-il affirmé. Une déclaration qui alimente naturellement les spéculations autour du futur visage de l’attaque rennaise.

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Depuis son arrivée, Franck Haise a toujours accordé une importance particulière à la mobilité et à la créativité dans les trente derniers mètres. Même après plusieurs recrutements, le technicien semble considérer que son secteur offensif peut encore franchir un cap avant le début de la saison.

Une recrue surprise pour Haise ?

‎L’identité de la cible reste inconnue, mais le qualificatif d’« énorme coup » laisse penser que le Stade Rennais vise un joueur capable d’apporter un impact immédiat. Dans les bureaux du club, les discussions se poursuivent avec prudence afin de préserver la confidentialité du dossier.

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‎Une chose apparaît néanmoins certaine : le mercato breton est encore loin d’avoir livré tous ses secrets. Avec Thomasson et Soumaré déjà intégrés au projet, et un renfort offensif ambitieux dans le viseur, Rennes entend bien s’inviter parmi les acteurs majeurs de cette intersaison.