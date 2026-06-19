Mercato : Michele Kang frappe un coup historique au PSG !

Les London City Lionesses, le club détenu par la milliardaire américaine Michele Kang, également propriétaire d’OL Lionnes, a frappé un très gros coup au PSG ce vendredi. Explications.

Mercato : Une star quitte le PSG et rejoint les London City Lionesses

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En fin de contrat le 30 juin prochain, Mary Earps quitte les rangs du PSG, où elle évoluait depuis deux saisons. L’ancienne gardienne internationale anglaise rejoint les London City Lionesses. Après avoir signé en 2024 au Paris-Saint-Germain en provenance de Manchester United, la gardienne retourne de l’autre côte de la Manche.

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La joueuse de 33 ans a signé ce vendredi un contrat pour deux saisons avec les London City Lionesses (juin 2028), qu’elle rejoindra officiellement le 1er juillet au moment de l’expiration de son bail actuel avec les Parisiennes. Le club anglais a salué « une recrue historique, pour une saison historique », dans une publication sur Instagram.

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« Je suis ravie de rejoindre ce club et j’ai vraiment hâte d’y être. J’ai le sentiment que le club est en phase avec mes aspirations », a déclaré Mary Earps. Championne d’Europe avec l’Angleterre en 2022, l’Anglaise, très populaire dans son pays, a pris sa retraite internationale l’an dernier au terme de sa 53e sélection.

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À Paris, le départ d’Earps avait déjà été acté avant même la fin de la saison, après un passage loin d’être évident au sein de l’équipe parisienne avec lequel elle n’a pas réussi à soulever le moindre trophée. Titulaire dans les cages parisiennes, la championne d’Europe 2022 a visiblement eu besoin d’un nouveau challenge dans son pays natal. Lors des discussions avec le club de Michele Kang, elle assure qu’à chaque fois qu’elle discutait avec eux, elle voulait « en entendre plus ».

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Les Lionesses ont fini 6e de Women’s Super League (équivalent de l’Arkema Première Ligue en Angleterre) pour leur première saison dans l’élite, loin de ses objectifs, et devraient également également ajouter Alexia Putellas, double vainqueur du Ballon d’Or, à son effectif dans les jours ou semaines à venir.