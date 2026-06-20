Mercato PSG : Luis Campos déniche un monstre en Italie  

La direction du PSG craque pour un milieu de terrain écossais pour ce mercato estival. Le Real Madrid est aussi sur le coup.

Mercato : Le PSG lorgne Scott McTominay

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L’Écosse brille au Mondial, portée par un homme en état de grâce. Scott McTominay, indéboulonnable à Naples après son départ de Manchester United, se retrouve au cœur d’une bataille de géants. Le PSG s’est positionné pour recruter le milieu de terrain cet été, mais le club de la capitale fait face à un autre concurrent de poids.

Le milieu de terrain n’a pas attendu la Coupe du monde pour impressionner l’Europe. Poussé vers la sortie par les Red Devils en 2024, l’Écossais a choisi Naples pour renaître de façon spectaculaire. Il est devenu le patron du vestiaire italien et le grand artisan du titre de champion en 2025.

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À 29 ans, McTominay a atteint sa pleine maturité footballistique, ce qui suscite des convoitises. Le quotidien Il Mattino révèle que le Real Madrid et le Paris SG rêvent de s’attacher ses services dès cet été. Face à cette menace, Naples tente de blinder son joyau. Actuellement lié au club italien jusqu’en 2028, le joueur s’est vu proposer une prolongation de contrat XXL allant jusqu’en 2030.

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Le profil de l’Écossais est celui recherché par Paris. Les pensionnaires du Parc des Princes devront cependant contrer l’insistance de José Mourinho, qui souhaite retrouver amener Scott McTominay à Madrid. Le milieu de terrain a réclamé du temps à sa direction. Il souhaite disputer son Mondial avant de trancher. Prolongation en Italie, départ pour Madrid ou arrivée à Paris ? Le joueur n’écarte aucune option pour le moment. Le verdict tombera dès son retour du continent américain.