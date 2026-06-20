Mercato PSG : ce crack à 28M€ donne son feu vert pour signer

‎Le PSG est proche d’enregistrer l’un des départs les plus commentés de son mercato estival. En quête d’un rôle plus important, Kang-In Lee aurait déjà validé son arrivée à l’Atlético de Madrid, mais le club parisien conserve encore la main sur ce dossier.

Mercato PSG : ‎Kang-In Lee fait un choix fort après trois saisons à Paris

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‎Arrivé dans la capitale avec l’étiquette d’un joueur technique et polyvalent, Kang-In Lee a souvent répondu présent lorsque Luis Enrique a fait appel à lui. Sans être un titulaire indiscutable, l’international sud-coréen s’est imposé comme une solution fiable dans la rotation parisienne. ‎Cependant, cette situation ne semble plus satisfaire le joueur.

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Après plusieurs saisons passées dans l’ombre de la concurrence offensive du PSG, l’ancien pensionnaire de Majorque souhaiterait franchir un nouveau cap. Selon les informations de Mundo Deportivo, il aurait déjà donné son accord à l’Atlético de Madrid pour rejoindre le projet de Diego Simeone.

‎L’Atlético avance, Paris garde le contrôle

‎Du côté madrilène, l’intérêt n’est pas nouveau. Les Colchoneros avaient déjà étudié cette piste lors du précédent mercato et semblent désormais décidés à revenir avec davantage de conviction. Le profil combatif et discipliné de Kang-In Lee correspond parfaitement aux exigences du technicien argentin.

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‎Pour autant, le dossier est loin d’être bouclé. Le PSG ne compte pas brader un joueur dont la valeur est estimée autour de 28 millions d’euros. Les dirigeants parisiens savent que le marché actuel récompense les joueurs capables d’évoluer à plusieurs postes offensifs, une qualité qui renforce la cote du Sud-Coréen.

‎Une vente possible sous certaines conditions

‎Pour un joueur dont la valeur marchande est estimée à 28 millions d’euros selon Transfermarkt, la position du club parisien est claire. « Si le joueur demande à partir et si une bonne proposition arrive sur la table, comme pour tous les joueurs, il peut partir. Mais il faut que ces deux points soient remplis, sinon il restera », a récemment confié une source proche du dossier à l’AFP.

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‎Cette déclaration résume parfaitement la stratégie du PSG. Paris n’écarte pas un départ de Kang-In Lee, mais uniquement dans le cadre d’une opération financière cohérente. À ce stade, l’accord du joueur avec l’Atlético constitue une avancée importante, mais l’issue du dossier dépend désormais des négociations entre les deux clubs.