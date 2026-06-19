Mercato : Leipzig attend l’offre du PSG pour Yan Diomande !

Liverpool a accéléré dans le dossier Yan Diomande en soumettant une première offre de 100 millions d’euros, bonus compris. Mais la direction du RB Leipzig, qui a directement refusé la proposition des Reds, attendrait de connaître la position définitive du PSG concernant l’attaquant de 19 ans. Explications.

Mercato PSG : Le RB Leipzig résiste pour Yan Diomande

La suite après cette publicité

À la recherche de deux ailiers pour compenser le départ de Mohamed Salah cet été, Liverpool a déjà bouclé la signature de Victor Munoz, prometteur milieu offensif espagnol d’Osasuna, pour 40 millions d’euros, mais vise un autre attaquant de couloir d’ici la fin du mercato est, avec la ferme volonté de frapper encore plus fort.

Lisez aussi : PSG : 100M€ sur la table, guerre totale pour Yan Diomandé

À voir

Mercato : Incroyable ! L’OM double le PSG pour une pépite !

D’après la version allemande de Sky Sport, les dirigeants du club anglais seraient ainsi passés à l’action pour recruter le prodige ivoirien du RB Leipzig, Yan Diomande. Pour doubler toute concurrence dans cette affaire, Liverpool aurait offert ces dernières heures une enveloppe de 100 millions d’euros à Leipzig, soit 90 millions d’euros + 10 millions de bonus.

Un chèque important, mais directement refusé par le club allemand, qui réclamerait plus de 130 millions pour son joyau ivoirien, selon le tabloïd The Athletic. De son côté, Fabrizio Romano rapporte qu’il se raconte dans l’industrie du foot qu’une enveloppe de 120 millions d’euros pourrait suffire pour faire craquer les décideurs de Leipzig. De quoi faire monter les enchères du côté des dirigeants allemands.

Le Paris SG prêt à casser sa tirelire pour Yan Diomande ?

En effet, le journaliste italien révèle qu’après avoir éconduit la proposition de Liverpool, le RB Leipzig aurait clairement fait comprendre au club de la Mersey qu’il attendait une offre supérieure, se basant notamment sur les performances de Yan Diomande lors de la Coupe du Monde 2026. De plus, l’ancien club de Xavi Simons s’attendrait aussi à l’offensive du PSG de Nasser Al-Khelaïfi, ainsi que d’autres écuries européennes dans ce dossier afin de faire monter les enchères.

Lisez aussi : PSG: Un proche de Yan Diomandé livre un indice sur son futur

À voir

Mondial 2026 : La Turquie n’a plus le droit a l’erreur

« Liverpool informe le RB Leipzig de sa volonté de débourser près de 100 millions d’euros pour Yan Diomande. LFC est actuellement en position de force, mais étudie d’autres options si nécessaire, car RB Leipzig souhaite conserver son jeune prodige de 19 ans.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : Yan Diomandé au PSG, son prix complique tout

Mercato PSG : Du nouveau pour le transfert de Yan Diomande !

PSG reste un prétendant sérieux », indique le journaliste David Ornstein sur Twitter. Reste à voir si le Paris Saint-Germain voudra se lancer dans cette surenchère.

À voir

Mercato ASSE : Appel du pied d’un défenseur à Saint-Etienne