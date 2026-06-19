PSG : Coup de tonnerre ! Le Bayern ouvre la porte pour Olise

Déterminé à garder son numéro 17, le Bayern Munich pourrait tout de même accepter d’envisager un transfert de Michael Olise si le joueur réclame un bon de sortie. Ce qui remet en scelle le PSG et le Real Madrid dans ce dossier.

Mercato PSG : Michael Olise plus cher que Neymar Jr ?

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Récemment, un membre de la direction du Bayern Munich a lancé un message à l’ensemble des autres grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, concernant l’avenir de Michael Olise. Face à l’intérêt persistant des Parisiens et des Merengues, l’état-major du club allemand a décidé de sortir les barbelés.

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« Même pour 200 M€, il ne partira pas », a confié un dirigeant bavarois auprès du journal L’Équipe, avant qu’un autre membre du conseil d’administration enfonce définitivement le clou : « Michael Olise n’a pas de prix, même à 500 M€ il ne partira pas. » Le message est limpide : sous contrat jusqu’en juin 2029, l’international français se sent comme à la maison à Munich et ne bougera donc pas du Bayern cet été.

Mieux, le club allemand s’apprêterait même à lui offrir dès cet automne un nouveau bail jusqu’en 2031 avec un salaire doublé. Mais aux dernières nouvelles, les lignes pourraient bien bouger dans ce dossier. En effet, comme le rapporte le quotidien madrilène AS, le Bayern Munich reste ferme sur sa position, mais « pourrait accepter de négocier la vente de Michael Olise pour plus de 222M€, soit le record de Neymar au PSG).

Autrement, si Nasser Al-Khelaïfi veut voir Michael Olise défendre les couleurs Rouge et Bleu dès cet été, il devra sortir le chéquier et faire mieux que l’été 2017 avec la star brésilienne, arrachée au FC Barcelone contre un montant record. « Aujourd’hui le Bayern résiste, mais Olise a son mot à dire, et le club pourrait donc accepter la réalité du marché », ajoute la source espagnole.

Michael Olise va trancher pour son avenir

Alors que Florentino Pérez a annoncé une offre de 150 millions d’euros pour attirer une star de la Ligue des Champions, la bataille s’annonce rude entre le Real Madrid et le Paris SG pour la signature de Michael Olise. Ce vendredi, AS confirme que le Champion d’Allemagne n’est pas du tout vendeur, l’ancien ailier de Crystal Palace aura le dernier mot sur son avenir.

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Si Michael Olise souhaite un départ, le Rekordmeister pourrait entamer des discussions autour d’un transfert historique. Reste désormais à savoir si le Real Madrid et le Paris Saint-Germain accèderont aux exigences folles des Bavarois. Le quotidien sportif espagnol, qui indique qu’il ne s’agit désormais plus qu’un duel entre les deux formations explique que, « compte tenu des bonnes relations, il n’y aura pas de confrontation ».

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Autrement dit, le perdant acceptera sa défaite et laissera l’autre négocier tranquillement avec le Bayern Munich. Affaire à suivre…