Mercato PSG : Une signature XXL officialisée après le Mondial ?

‎Le PSG avance avec méthode dans un mercato où chaque décision semble suspendue au calendrier international. Dans le viseur du club de la capitale, Maghnes Akliouche garde la main sur son destin et repousse toute projection immédiate.

‎Mercato PSG : Akliouche, un talent sous contrôle et sous projecteurs

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‎À 24 ans, Maghnes Akliouche vit une période charnière. Sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en 2028, l’attaquant attire depuis plusieurs mois l’attention du PSG, qui voit en lui un profil capable d’incarner une nouvelle dynamique offensive en Ligue 1. Mais le joueur, lui, refuse de se laisser happer par le tumulte du mercato.

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‎En conférence de presse, il a clarifié sa position avec une prudence presque diplomatique : « Si la prochaine étape sera un transfert cet été ? Oui mais franchement, je reste vraiment focus sur cette Coupe du monde ». Une phrase qui résume parfaitement son état d’esprit : ouvert à l’idée d’un départ, mais hermétique à toute précipitation.

‎Le Paris SG à l’affût d’une fenêtre stratégique

‎Dans les bureaux parisiens, le nom d’Akliouche n’est pas nouveau. Luis Campos suit son évolution depuis plusieurs mois et voit en lui une pièce capable de s’intégrer dans une rotation offensive en mutation, notamment après les récentes recrues venues de Ligue 1.

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‎Mais le joueur a aussi précisé une autre ligne directrice : « Le PSG ? Je comprends que cette question vienne à table, mais pour l’instant je me concentre sur cette Coupe du monde », a-t-il dit. Une déclaration qui repousse toute négociation concrète à l’après-compétition, créant une forme de suspense calculé.

‎Un mercato sous tension maîtrisée

‎Cette stratégie d’attente n’est pas anodine. Elle permet à Akliouche de maximiser sa visibilité sur la scène internationale, tout en laissant les clubs affiner leurs offres. Une donnée essentielle dans un marché où chaque performance en Coupe du monde peut faire grimper la valeur d’un joueur de plusieurs millions.

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‎En interne, une estimation évoque un transfert potentiel supérieur à 50 millions d’euros si la compétition confirme son statut. Une donnée qui place le dossier dans la catégorie des opérations structurantes, loin d’un simple ajustement d’effectif.