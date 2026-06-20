Mercato ASSE : Loïc Perrin annonce un crack à Saint-Étienne

‎L’ASSE et Loïc Perrin poursuivent leur travail de fond sur le mercato autour de la formation, avec la signature professionnelle de Medhy Lutin Zidée. Il s’agit d’un jeune ailier considéré en interne comme l’un des profils les plus prometteurs du centre.

‎Mercato ASSE : Une signature qui confirme la stratégie de formation de Saint-Etienne

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‎Dans le paysage actuel du football français, l’AS Saint-Étienne continue d’avancer avec une ligne directrice claire : valoriser ses jeunes talents avant de se projeter sur le marché des transferts. La signature professionnelle de Medhy Lutin Zidée s’inscrit parfaitement dans cette logique. ‎Formé au club depuis plusieurs saisons, le joueur a franchi un cap important.

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Il a rejoint en effet officiellement le groupe professionnel du club du Forez. Un passage symbolique, mais surtout révélateur d’un travail de longue haleine. Dans les couloirs du centre de formation, son nom circulait déjà comme celui d’un joueur capable de faire la différence dans les petits espaces.

‎Loïc Perrin met des mots sur une progression maîtrisée

‎Au moment de la signature, Loïc Perrin n’a pas cherché à surjouer l’enthousiasme. Il a préféré une lecture mesurée mais très claire du profil du jeune ailier. ‎« Medhy a des qualités très fortes de percussion et de vitesse. C’est ce qui le décrit le plus », a-t-il expliqué, soulignant un joueur déjà identifié pour ses qualités de déséquilibre.

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‎Mais le dirigeant stéphanois a aussi insisté sur une réalité incontournable du haut niveau : la progression ne s’arrête pas à la signature d’un contrat. Le joueur doit désormais franchir l’étape du quotidien professionnel, plus exigeant et moins indulgent.

‎Une promesse encadrée plutôt qu’une révélation immédiate

‎Dans cette dynamique, Saint-Étienne adopte une approche prudente mais ambitieuse. Le club ne promet pas une ascension express, mais un accompagnement structuré. L’idée est claire : transformer un potentiel brut en joueur capable d’exister durablement au plus haut niveau.

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Medhy Lutin Zidée fait désormais partie du groupe professionnel sans encore avoir disputé de match officiel en Ligue 2 avec les Verts. Un indicateur classique dans le suivi des jeunes profils offensifs. Il ne s’agit pas d’un coup de communication, mais d’une étape dans un processus. Le centre de formation reste le cœur du projet sportif, et chaque signature est pensée comme un investissement sur l’avenir.

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L’observation des cycles récents à l’ASSE montre une tendance nette : les jeunes joueurs offensifs issus du centre ont souvent besoin d’une saison complète d’adaptation avant d’intégrer durablement la rotation professionnelle. Une réalité que le club assume pleinement.