Mercato PSG : Une offre surréaliste tombe pour Michael Olise

Nouvelle coqueluche du football mondial, Michael Olise fait les beaux jours du Bayern Munich depuis l’été 2024. Mais le PSG et le Real Madrid sont prêts à faire des folies pour le recruter l’ailier français.

Mercato PSG : Une offensive historique en préparation pour Michael Olise

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Auteur d’une seconde saison époustouflante sous les couleurs du Bayern Munich, avec notamment 22 buts et 31 passes décisives en 52 rencontres toutes compétitions confondues, Michael Olise s’impose aujourd’hui comme l’un des meilleurs joueurs offensifs du monde. Tout logiquement, ses performances n’échappent pas à d’autres grands clubs européens comme le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

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Après sa deuxième Ligue des Champions de suite, le club parisien dispose de moyens colossaux et pourrait très bien offrir au Bayern Munich un chèque important pour attirer l’ailier de 24 ans. Tout comme les Merengues. D’ailleurs, le journal Marca rapporte ces dernières heures que Florentino Pérez envisagerait clairement une offre totalement dingue pour faire craquer le Champion de Bundesliga.

La source espagnole évoque un montant au-dessus des 200 millions d’euros et susceptible de battre le record des 222 millions d’euros de Neymar Jr au PSG en 2017. Au-delà de l’aspect financier, la Maison-Blanche disposerait d’un autre argument de poids.

La relation très proche entre Kylian Mbappé et Michael Olise pourrait faciliter les discussions et l’intégration de l’ancien ailier de Crystal Palace au sein du vestiaire madrilène. En tout cas, le transfert d’Olise pourrait provoquer un choc dans le monde du football mondial durant ce mercato estival.

Raymond Domenech dénonce la folie autour de Michael Olise

Ce vendredi, le dossier Michael Olise était au centre des débats sur le plateau de L’Équipe du Soir. Alors que l’international français du Bayern Munich pourrait tout simplement battre le record de Neymar avec un potentiel transfert cet été, Raymond Domenech dénonce tous ces chiffres qui déséquilibrent totalement l’environnement du foot mondial.

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« Moi, ce sont les transferts qui me fatiguent. On va encore parler de 250, 300M€. C’est l’argent du football… On parle de quoi dans le football ? On ne parle que d’argent. Là pendant deux mois, trois mois, on va me parler des transferts. On ne parle que d’argent. Arrêtons ! Moi je suis pour la suppression des transferts. Les mecs, ils signent deux ans, ils sont en fin de contrat, ils vont, où ils veulent.

C’est leur salaire qui fait la différence, il faut arrêter avec les transferts. Ils veulent pas les dirigeants parce que tout le monde prend dessus, c’est logique. Pourquoi se battre avec ça ? Si le joueur il est en fin de contrat et qu’il a envie d’aller dans un autre club qui lui donne un salaire intéressant, il y va, mais qu’on arrête 250M€ ou 300M€ et on va aller jusqu’où ?

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À un moment faut arrêter de discuter sur ces bases-là, ça fait du mal au football », a déclaré l’ancien sélectionneur de l’équipe de France.