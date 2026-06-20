Mercato OM : La Roma prépare un plan dingue pour Greenwood

L’AS Rome insiste pour s’offrir le buteur de l’OM, Mason Greenwood pendant ce mercato estival. Un plan XXL se prépare en Italie.

Mercato OM : Mason Greenwood vers l’Italie cet été ?

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Mason Greenwood affole l’Europe. L’attaquant de l’OM est devenu la cible prioritaire de l’AS Roma pour ce mercato estival. Pour valider ce transfert, le club italien prépare un plan financier de grande envergure.

La Louve veut faire de l’Anglais le nouveau pilier de son attaque. Ses performances remarquables en Ligue 1 ont totalement convaincu les dirigeants romains. Un problème de taille bloque les négociations : les exigences marseillaises.

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L’OM réclame 55 millions d’euros pour libérer son joueur, une somme jugée colossale en Italie. Pour contourner cet obstacle, Rome doit vendre. La solution mène à Matías Soulé, jeune talent argentin très courtisé. La Louve veut vendre sa pépite pour s’offrir Greenwood.

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Le Borussia Dortmund courtise activement l’Argentin. Une transaction proche de 30 millions d’euros se prépare, selon La Gazzetta dello Sport. Sans le départ de l’Argentin, impossible pour la Roma de passer à l’action. Les Italiens espèrent encore faire plier le club phocéen en négociant le prix de l’attaquant anglais autour de 45 millions d’euros. Pour l’instant, Marseille refuse de baisser sa garde et maintient son tarif.