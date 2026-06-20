Mercato RC Lens : L’OM tient la réponse de Malang Sarr !

L’OM, qui cherche toujours un successeur à Leonardo Balerdi en défense centrale, a coché le nom de Malang Sarr pour cet été. Mais le joueur de 27 ans, en fin de contrat avec le RC Lens, nourrirait des ambitions bien plus grandes.

Mercato RC Lens : L’OM pense à Malang Sarr

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Très actif pour renforcer sa défense l’été dernier, l’Olympique de Marseille pourrait de nouveau ouvrir ce chantier durant ce mercato estival. Avec le possible départ de Leonardo Balerdi, le club phocéen va devoir recruter du lourd. Et selon plusieurs sources concordantes, l’OM serait intéressé par Malang Sarr, qui sera libre du côté du RC Lens le 30 juin prochain.

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Récemment, ce dossier s’est emballé avec différentes rumeurs qui annonçaient une arrivée imminente de l’international olympique français sur la Canebière. Laissé libre par les Sang et Or, le natif de Nice serait actuellement en négociations avancées avec l’OM. Les discussions porteraient sur les derniers détails et un accord serait désormais très bien engagé.

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Une arrivée de Malang Sarr pourrait offrir à l’équipe de Marseille : de l’expérience, de la polyvalence en défense et un renfort de taille sans indemnité de transfert. À l’Olympique de Marseille, le dossier serait suivi de très près et l’optimisme grandirait en interne. Mais aux dernières nouvelles, le roc du RC Lens serait encore loin d’une signature en faveur des pensionnaires du Stade Vélodrome.

Malang Sarr veut une équipe qui dispute la LDC

Arrivé au RC Lens après la résiliation de son contrat avec Chelsea en juillet 2024, Malang Sarr a relancé sa carrière et retrouvé un statut de titulaire indiscutable en Ligue 1. Ses performances ont logiquement réveillé l’intérêt de plusieurs clubs européens, notamment l’OM et le Stade Rennais.

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Mais il faudrait sûrement un miracle pour le voir rejoindre l’un de ces deux clubs français. En effet, selon les dernières indiscrétions relayées sur Twitter par le journaliste Santi Aouna, le défenseur central formé à l’OGC Nice ne ferait pas de l’OM ni du Stade Rennais sa priorité à ce stade. « Malang Sarr espère pour le moment une équipe qui joue la LDC + la Premier League », assure le spécialiste de Foot Mercato.

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