Mercato ASSE : Stassin s’en va, son successeur arrive !

L’ASSE prépare l’avenir de son attaque alors que l’incertitude demeure autour de Lucas Stassin. Les dirigeants stéphanois auraient activé une piste prometteuse en Suisse afin de ne pas se retrouver pris de court durant ce mercato estival.

‎Mercato ASSE : Keasse Bah, un profil qui séduit les Verts

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‎Du côté de l’AS Saint-Étienne, les réflexions avancent concernant le secteur offensif. Alors que plusieurs clubs surveillent Lucas Stassin, les dirigeants stéphanois multiplient les démarches pour renforcer leur effectif avant le début de la saison. ‎Selon Foot Mercato, le nom de Keasse Bah figure désormais parmi les dossiers suivis de près.

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L’attaquant ivoirien de 21 ans évolue au Stade Lausanne Ouchy, où il a signé une saison intéressante avec huit buts et quatre passes décisives en 39 rencontres toutes compétitions confondues.

‎Une concurrence européenne déjà présente

‎Le dossier est toutefois loin d’être simple. Toujours selon Foot Mercato, l’AS Saint-Etienne doit composer avec la présence du Borussia Mönchengladbach, également très intéressé par le joueur. Le SCO d’Angers surveillerait aussi sa situation, mais semblerait en retrait dans cette course. ‎

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Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le club suisse, Keasse Bah est estimé à environ 700 000 euros par Transfermarkt. Cette valorisation reste accessible pour les Verts, qui cherchent avant tout un attaquant capable d’apporter de la profondeur et de l’efficacité.

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Si Lucas Stassin venait à quitter le Forez dans les prochaines semaines, l’AS Saint-Etienne disposerait déjà d’une option crédible pour prendre le relais et poursuivre son projet sportif sans bouleversement majeur.